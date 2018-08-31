Четыре страны продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили экономические санкции в отношении России до 31 января 2019 года вслед за Евросоюзом.



«Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна — член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к этому заявлению», — передает ТАСС со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Отмечается, что ЕС принял к сведению эти обязательства и «приветствует их».

Напомним, 5 июля Евросоюз объявил о продлении экономических санкций против России до 31 января 2019 года.