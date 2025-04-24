Работодатели увеличили число вакансий с бесплатной парковкой в 2 раза

Фото: Динар Фатыхов

Согласно исследованию «Авито Работы», в первом квартале 2025 года количество вакансий с предложением бесплатной парковки выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В пищевой промышленности доля таких вакансий достигла 4,3% от всех объявлений. Также отмечен значительный рост предложений с оплатой бензина (+71%) и ДМС (+67%). В строительной отрасли медицинская страховка упоминалась в 3,1% вакансий, а в сфере складской логистики — в 1,3%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди других дополнительных условий популярны:

корпоративные скидки (+46%);

подарки детям сотрудников (+43%);

компенсация мобильной связи (+25%).

По мнению директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, такие бонусы становятся важными факторами выбора для соискателей, что подтверждается ростом откликов на 85% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что в Казани расширяется система платных муниципальных парковок. С 16 апреля в городе появится 1 506 новых парковочных мест, что увеличит их общее количество до 10 227.

Матвей Гавриков