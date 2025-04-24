Штрафы за нарушения на электросамокатах выросли в четыре раза

Фото: Максим Платонов

С начала сезона пользователи сервисов проката электросамокатов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» получили более 26 тыс. штрафов. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают операторы кикшеринга. Об этом сообщили в «Коммерсанте».

Около 190 тыс. аккаунтов были заблокированы, и почти треть из них — за передачу управления самокатами детям и подросткам. Другие распространенные нарушения включают неправильную парковку, езду вдвоем и проезд на самокате через пешеходные переходы.

Нарушения фиксируются с помощью камер видеонаблюдения, команд операторов и сообщений от жителей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Каждая поездка на самокате отслеживается, и при наличии доказательств нарушения аккаунт будет идентифицирован, — говорится в заявлении операторов.

В пресс-службе Whoosh уточнили, что контроль за соблюдением правил стал проще после введения номеров на арендованных электросамокатах. Пешеходы и автомобилисты также стали активнее сообщать о нарушениях, присылая видео в службу поддержки.

Накануне в исполкоме Казани «Реальному времени» рассказали, что на данный момент разрабатываются решения для обеспечения безопасности пешеходов, водителей и пользователей СИМ. В частности, предлагается сократить количество парковок для электросамокатов — прежде всего в центральной части города. Там узкие тротуары зачастую не позволяют безопасно использовать СИМ.

