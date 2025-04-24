МИД России предупредил о дискриминации россиян при въезде в Молдавию

Министерство иностранных дел России сообщило о систематической дискриминации российских граждан при въезде в Республику Молдова.

По данным ведомства, в аэропорту Кишинева граждане России подвергаются длительному пристрастному досмотру, длящемуся несколько часов.

Во время проверок путешественникам, включая детей, не предоставляются базовые условия: отсутствует доступ к воде, питанию и связи с внешним миром. В результате многим россиянам отказывают во въезде без объяснения причин или по надуманным основаниям. Ежедневно въезд запрещается десяткам граждан России.

МИД России отмечает серьезные ограничения в оказании консульской помощи, так как молдавские власти не допускают сотрудников посольства к задержанным россиянам.

В связи со сложившейся ситуацией министерство рекомендует гражданам учитывать данные риски при планировании поездок в Молдавию.

Также недавно Молдавия объявила трех сотрудников российского посольства персонами нон грата. Это решение было принято из-за их действий, которые «противоречат дипломатическому статусу».

Матвей Гавриков