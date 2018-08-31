Российские следователи вернулись из ЦАР

Сотрудники Следственного комитета РФ, которые расследуют гибель троих российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), вернулись в Москву.

За это время они успели только ознакомиться с материалами дела, провести дополнительные допросы свидетелей и получили информацию с телефона и ноутбука, которые остались.

В Москве следователи будут их анализировать и принимать решение о необходимости возвращения туда, сообщает «Коммерсантъ».

Следственная группа отправилась в ЦАР 27 августа.