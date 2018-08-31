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Происшествия

Российские следователи вернулись из ЦАР

13:19, 31.08.2018
Российские следователи вернулись из ЦАР
Фото: sledcom.ru

Сотрудники Следственного комитета РФ, которые расследуют гибель троих российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), вернулись в Москву.

За это время они успели только ознакомиться с материалами дела, провести дополнительные допросы свидетелей и получили информацию с телефона и ноутбука, которые остались.

В Москве следователи будут их анализировать и принимать решение о необходимости возвращения туда, сообщает «Коммерсантъ».

Следственная группа отправилась в ЦАР 27 августа.

Справка

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Их тела доставили в Москву. Расторгуеву посмертно присудили премию «Лавровая ветвь» 2018 года за вклад в кинолетопись. Расследование убийства журналистов в ЦАР организует и профинансирует Федеральное агентство новостей.

Происшествия
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