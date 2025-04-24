Музыкальный фестиваль «Новая волна — 2025» впервые пройдет в Казани

Фото: Динар Фатыхов

В этом году Международный музыкальный фестиваль «Новая волна» пройдет в Казани. Об этом сообщили в мэрии города.

Конкурс состоится с 21 по 26 августа.

Напомним, впервые фестиваль прошел в 2002 году в Юрмале (Латвия). В 2015 году он переехал в Сочи. С тех пор неоднократно возникали слухи о проведении фестиваля в столице Татарстана.

В 2020 году впервые в своей истории «Новая волна» должна была пройти в Казани, однако ее отменили из-за пандемии коронавируса.