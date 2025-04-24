Радмир Беляев назначен первым замруководителя исполкома Нижнекамского района

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Радмир Беляев, ранее занимавший пост главы Менделеевского района, назначен первым замруководителя исполкома Нижнекамского района. Об этом стало известно на сессии совета муниципального района города.

Ранее переход Беляева в Нижнекамский район анонсировал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Под руководством Беляева Менделеевский район стал важным центром химической промышленности Татарстана. В прошлом году объем валового территориального продукта района составил 34,4 миллиарда рублей, что более чем в полтора раза превышает показатели 2020 года.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин досрочно ушел с поста после трех лет работы в качестве руководителя муниципалитета. Его отставка была одобрена депутатами совета на внеочередной сессии района.

— Мне предложено продолжить свою трудовую деятельность в качестве помощника раиса Татарстана, — заявил он.

Анастасия Фартыгина