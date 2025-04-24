Радмир Беляев назначен первым замруководителя исполкома Нижнекамского района
Радмир Беляев, ранее занимавший пост главы Менделеевского района, назначен первым замруководителя исполкома Нижнекамского района. Об этом стало известно на сессии совета муниципального района города.
Ранее переход Беляева в Нижнекамский район анонсировал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Под руководством Беляева Менделеевский район стал важным центром химической промышленности Татарстана. В прошлом году объем валового территориального продукта района составил 34,4 миллиарда рублей, что более чем в полтора раза превышает показатели 2020 года.
Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин досрочно ушел с поста после трех лет работы в качестве руководителя муниципалитета. Его отставка была одобрена депутатами совета на внеочередной сессии района.
— Мне предложено продолжить свою трудовую деятельность в качестве помощника раиса Татарстана, — заявил он.
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