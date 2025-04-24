Правительство предложило усилить контроль за взысканием долгов банками и МФО
Кабмин РФ внес в Госдуму законодательную инициативу об усилении контроля за методами взыскания просроченной задолженности физлиц кредитными организациями и МФО.
Согласно действующему законодательству, судебные приставы имеют право контролировать процесс взыскания долгов. По данным ФССП России, при взыскании задолженности допускаются нарушения прав граждан. В настоящее время отчитываться перед ФССП обязаны только профессиональные коллекторские агентства.
- Предлагается обязать кредитные и микрофинансовые организации представлять в ФССП отчетность о деятельности по возврату просроченной задолженности.
Основными показателями должны стать соблюдение прав должников и отсутствие нарушений правил взаимодействия с ними, включая общение в неустановленное время или с нарушением частоты контактов.
Вопрос соответствия отчетности реальной практике взыскания долгов остается открытым, несмотря на высокую вероятность принятия закона из-за общественной значимости темы.
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