Правительство предложило усилить контроль за взысканием долгов банками и МФО

Фото: Максим Платонов

Кабмин РФ внес в Госдуму законодательную инициативу об усилении контроля за методами взыскания просроченной задолженности физлиц кредитными организациями и МФО.

Согласно действующему законодательству, судебные приставы имеют право контролировать процесс взыскания долгов. По данным ФССП России, при взыскании задолженности допускаются нарушения прав граждан. В настоящее время отчитываться перед ФССП обязаны только профессиональные коллекторские агентства.

Предлагается обязать кредитные и микрофинансовые организации представлять в ФССП отчетность о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основными показателями должны стать соблюдение прав должников и отсутствие нарушений правил взаимодействия с ними, включая общение в неустановленное время или с нарушением частоты контактов.

Вопрос соответствия отчетности реальной практике взыскания долгов остается открытым, несмотря на высокую вероятность принятия закона из-за общественной значимости темы.

Матвей Гавриков