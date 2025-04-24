Рустам Минниханов встретился с главой индийской компании Enso Group
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с основателем и председателем индийской компании Enso Group Винаем Малу.
В ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества и реализация совместных проектов. Минниханов напомнил о существующей договорно-правовой базе взаимодействия между Татарстаном и Индией, включая соглашения с Торгово-промышленной палатой Татарстана и Конфедерацией промышленников Индии.
Рустам Минниханов пригласил Виная Малу принять участие в первом Международном деловом форуме «TIME: Татарстан — Индия. Взаимная эффективность», запланированном на октябрь текущего года. Также он отметил важность открытия Генерального консульства Индии в Казани для развития двусторонних отношений.
Стороны отметили наличие партнерских отношений Enso Group с российскими компаниями и организациями.
Недавно Рустам Минниханов встретился в Казани с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Александром Рогожником.
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