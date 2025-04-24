Рустам Минниханов встретился с главой индийской компании Enso Group

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с основателем и председателем индийской компании Enso Group Винаем Малу.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества и реализация совместных проектов. Минниханов напомнил о существующей договорно-правовой базе взаимодействия между Татарстаном и Индией, включая соглашения с Торгово-промышленной палатой Татарстана и Конфедерацией промышленников Индии.

Рустам Минниханов пригласил Виная Малу принять участие в первом Международном деловом форуме «TIME: Татарстан — Индия. Взаимная эффективность», запланированном на октябрь текущего года. Также он отметил важность открытия Генерального консульства Индии в Казани для развития двусторонних отношений.

Стороны отметили наличие партнерских отношений Enso Group с российскими компаниями и организациями.

Недавно Рустам Минниханов встретился в Казани с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Александром Рогожником.

Матвей Гавриков