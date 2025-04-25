«Можно любого следователя привлекать»: в Казани у офицеров СК нашли «личный интерес» в бизнес-спорах
На аресте выяснилось — инициатором уголовного дела против смежников выступил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов
Дело о якобы незаконном преследовании двух бизнесменов с подачи экс-главы Приволжского отдела СК Казани возбуждено незаконно. Об этом накануне на заседании по аресту заявляли два адвоката обвиняемого в превышении полковника Эдуарда Закирова, отметив также, что до сих пор даже оправдательные приговоры по уголовным делам не оборачивались преследованием силовиков. Сам же Закиров отрицал владение активами на 400 млн рублей и причастность к какому-либо преступлению, а еще — цитировал слова генерала Валерия Липского и вспоминал о сделанной в Москве пересадке волос. Тем временем работа над ошибками в СК и прокуратуре вскрыла вмешательство силовиков в бизнес-споры.
Как материалы Суяргулова проверяли в трех отделах СК
В Советский суд Казани Эдуарда Закирова и Евгения Скрипникова доставили сотрудники ФСБ. При этом в отличие от других задержанных — провели не через центральный вход, а через помещения конвоя, предусмотренные для уже арестованных граждан.
Бывший начальник Арского и Приволжского следственных отделов от прессы не прятался и, несмотря на двое суток в изоляторе, выглядел бодро. На первый же вопрос журналистов заявил — свое преследование считает незаконным, фабула обвинения ему непонятна. Попутно прошелся и фейками отдельных изданий по части якобы «найденного у него имущества в 400 млн рублей», на деле принадлежащего его отцу Айдару Закирову, чьи бизнес-интересы охватывают и сферу продаж — есть своя сеть из 15 магазинов, и производство стройматериалов — имеется бетонный завод и производство металлочерепицы. Примечательно, что за плечами у успешного предпринимателя — карьера военного. Начало перестройки пришлось на период его службы в Венгрии, где в 1985 году появился на свет и будущий следователь Эдуард Закиров.
Защита представила в суд информацию о недвижимости и автомобилях Закирова-старшего, а также справку о перечислении дивидендов под 200 млн рублей. Впрочем, приобщать эти документы председательствующий судья Марат Хаертдинов отказался, в отличие от благодарственных писем в адрес самого Закирова от руководства СКР и регионального управления, а также арского интерната для детей с ограниченными возможностями.
Заметим, следствию полковник отдал 18 лет своей жизни — начинал еще в 2007 году. При этом в Арске под его началом возбуждалось громкое дело в отношении райвоенкома и его заместителя по серии в несколько десятков взяток за непризыв с фальсификацией военных билетов, а в Казани были обезглавлены две колонии, когда их начальников задержали по делам о должностных и коррупционных преступлениях.
Предметом дела в отношении самого полковника стала его работа начальником следственного отдела по Приволжскому району Казани. Пост этот он занял в 2023-м, после непланового перевода в Нижний Новгород (через Зеленодольск) Марселя Мустафина, у которого недавно тот же Советский суд Казани решил изъять в доход государства активы на 31 млн рублей с подачи прокуратуры.
Накануне на заседании суда выяснилось — в карьеру Закирова вмешались сотрудники надзорного ведомства. Ведь в отставку в феврале 2025-го он ушел именно на фоне их проверки. По ее результатам еще 5 марта прокурор Татарстана Альберт Суяргулов направил в СК требование о принятии решения по фактам, которые его подчиненные выявили в деятельности отдельно взятого следственного отдела.
Процессуальная проверка в СК началась 11 марта, при этом ее материалы успели побывать у следователей 4-го отдела по особо важным делам, их коллеги из 2-го отдела, а также сотрудников следственного отдела по Вахитовскому району Казани и наконец вернулись в 2-й отдел, где 22 апреля вылились в уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего руководителя следственного отдела Эдуарда Закирова и бывшего следователя того же отдела Евгения Скрипникова. Последний оставил службу в марте. Причем, как отмечают источники «Реального времени», в Татарстан этот уроженец Благовещенска прибыл из Подмосковья после назначения своего земляка руководителем 5-го, «налогового» отдела Следкома по РТ. В Казани Скрипников успел поработать в нескольких отделах, однако в СМИ засветился на арестах начальников колоний.
Заметим, на заседании по мере пресечения адвокаты полковника — бывшие сотрудники СК Эдуард Гайнуллин и Айрат Уразманов — преследовали сразу несколько целей: представляли доказательства отсутствия данных о каких-либо взятках и заоблачных активах своего клиента, настаивали на отказе в аресте и указывали на незаконности самого уголовного дела.
«Защита считает — постановление о возбуждении дела [в отношении Закирова и Скрипникова] вынесено за рамками срока процессуальной проверки», — выступил на заседании адвокат Гайнуллин, подчеркивая, в установленный законом месячный срок со дня начала проверки 11 марта до вынесения постановления о возбуждении 22 апреля следователи не уложились. При этом в материалах нет информации о том, что кто-либо принимал решение о продлении сроков проверки.
Впрочем, в оглашенных судом материалах дела прозвучала информация, что постановление о преследовании двух отставников СК принималось «на основании сообщения о преступлении от 9 апреля 2025 года».
Версия следствия об уголовке ради выбивания долгов и личном интересе
На заседании суда старший следователь 2-го отдела по особо важным делам Альфия Мустафина воздержалась от огласки фабулы обвинений в адрес бывших коллег. Она сообщила, что дело в отношении них возбуждено по пунктам «г» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий по предварительному сговору из корыстной либо иной личной заинтересованности. Как выяснилось позже — в постановлениях о возбуждении дела и предъявлении обвинения указывается ссылка лишь на «иную личную заинтересованность». Никакая корысть пока не упоминается.
Представитель СК заявила — вину Закиров не признал, в настоящее время нигде не работает и, с учетом тяжести обвинения, своих связей, финансового положения и знаний о тактике и методах работы коллег, на свободе может помешать объективному расследованию, а то и скрыться. Мустафина просила отправить полковника в СИЗО до 22 июня 2025 года.
Отвечая на вопросы адвокатов, следователь подтвердила — задержанный ранее вызывался в Следком для опросов в рамках процессуальной проверки. «Мною он вызывался один раз. Но в назначенные два дня не явился — находился в Москве. После возвращения из Москвы не явился. Пришел через четыре дня после назначенного мною следственного действия», — заявила Мустафина. Защитники обвинили ее в лукавстве, указав, что в материалах проверки имеется перекрестный опрос Закирова с одним из свидетелей, который проводил другой следователь 2-го отдела, а также материалы его опросов у следователя 4-го отдела Евгении Романовой, которая не так давно отправила под суд бывшего главу КирМоса.
Сам Закиров уточнил — до возбуждения дел опрашивался не менее 4-5 раз, а в Москву ездил на давно запланированную операцию. «Я сделал пересадку волос на голове, мечтал об этом пять лет», — сообщил он, заявив, что Мустафина об этом знала и даже интересовалась, как все прошло.
Источники «Реального времени» раскрыли детали претензий сотрудников СК, ФСБ и прокуратуры в адрес бывших следователей, которые связаны с двумя бизнес-спорами на общую сумму под 70 млн рублей.
По версии силовиков, еще 29 февраля 2024 года следователь Скрипников по указанию своего начальника Закирова, превышая должностные полномочия, возбудил два дела на некоего Хусаинова по статьям о незаконном образовании юрлица (ст. 173.2 УК РФ) с предоставлением в июле 2010-го сведений о подставном лице в компании ТД «Проммаш» и незаконном сбыте средств электронных платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Вероятно, речь идет о АО «Торговый дом «Проммаш», где Зуфар Хусаинов является директором. В настоящее время организация числится действующей, специализируется на оптовой торговле машинами и приборами, но имеет московскую прописку.
В рамках прокурорской проверки было установлено — вышеуказанные дела возбуждались незаконно, поскольку первая статья появилась в УК лишь в декабре 2011-го, а редакция ч.1 ст. 187 УК вообще не предусматривала уголовную ответственность за сбыт электронных средств платежей.
При этом 6 марта 2024-го по указке шефа тот же следователь, как полагают в СК и ФСБ, «без наличия достаточных оснований» возбудил дело в отношении того же Зуфара Хусаинова — теперь по мошенническому хищению имущества на 20,3 млн рублей фирмы «Газкомплектсервис Казань» из Песчаных Ковалей. Тогда как, по версии дела против самих следователей, спор между «Проммашем» и застройщиком инженерных сетей для водо— и газоснабжения носил гражданско-правовой характер. Несмотря на иное мнение директора и совладельца «потерпевшей» фирмы Ильгиза Хасбиуллина.
В рамках этого дела о мошенничестве 24 марта 2024-го Скрипников инициировал обыск помещения сторонней компании «Таскшеринг Рус», специализирующейся на сборе неопасных отходов, и обосновал эти действия ссылкой — будто бы директор «Таскшеринга» Радик Губаев похитил 48 млн рублей у компании «Татэко». Хотя никакого дела по заявлению «Татэко» на момент обыска не существовало, зато две компании выясняли отношения в арбитражном суде.
В мае 2025-го претензии «Татэко» суд удовлетворил, причем за месяц до этого на депозит арбитража поступили 40 млн рублей — в качестве встречного исполнения, а еще 8 млн обеспечивались залоговым автомобилем фирмы «Таскшеринг Рус». Однако до реальных выплат дело не дошло. И параллельно с исполнительным производством было инициировано уголовное.
В августе 2024-го в отделе СК по Приволжскому району Казани появилось дело о предполагаемом мошенничестве Губаева все на ту же сумму. Директора задержали, после чего он тут же перечислил 15 млн рублей в счет погашения долга — на счет Марата Сахапова, которого следствие считает аффилированным руководителем компании «Татэко» (торговля топливом). Остальную часть долга, как установили силовики, Губаев весьма оперативно погасил с 16 августа до 10 сентября 2024-го. По версии обвинения, оба транша не были добровольными — в первом случае Губаев действовал «под угрозой направления ходатайства на арест», во втором — «под угрозой направления дела в суд».
При этом в СК считают: до возбуждения дела в отношении должника обвиняемые неоднократно и непрозрачно «советовали» — рассчитаться с кредитором Сахаповым.
Примечательно, что после принудительной выплаты всех 48 млн рублей уголовное дело против Губаева четыре раза приостанавливали, а затем прекратили — за примирением сторон. При этом чуть позже было вынесено еще одно постановление о прекращении — теперь уже по реабилитирующим основаниям — за отсутствием состава преступления ввиду наличия гражданско-правовых отношений двух коммерческих организаций.
Любопытный нюанс — все тот же Сахапов после «решения вопроса» с должником сам получил статус фигуранта дела о даче взятки под ФНС через группу посредников. Дело против Сахапова возбуждали именно в Приволжском отделе СК, однако с учетом его явки с повинной и сотрудничества с силовиками избирать меру пресечения не стали. А вот после передачи дела в 4-й отдел Следкома по РТ и уже на фоне проверок в отношении Эдуарда Закирова Сахапова упекли в СИЗО.
По версии самого Закирова, причина столь жестких мер в отношении сознавшегося взяткодателя одна — от него хотят показаний на следователей. Каких именно — понятно из тех самых фейковых вбросах о якобы имевшей место взятке Закирову.
Версия Скрипникова: «Незаконных указаний я не выполнял»
Бывший следователь Евгений Скрипников после водворения в стеклянный аквариум тут же «замаскировался», облачившись в предоставленный адвокатом медицинский реквизит и спрятав глаза под козырьком бейсболки.
Свою позицию он обозначил суду так: «Учитывая, что написано в постановлении [о возбуждении дела] — квалификация явно завышена. Я не совершал действия, которые превышают мои полномочия. При чем здесь превышение полномочий, я не понимаю.... Незаконных указаний я не выполнял, действовал исключительно в рамках закона».
Скрипников подчеркнул — в ходе проведения проверки никаких попыток скрыться он не предпринимал и даже территорию республики на длительное время не покидал. «Намерений сбегать не было и нет. Прошу избрать мне более мягкую меру пресечения... Дать возможность вернуться домой, дождаться обоснованного приговора суда», — выступил он.
Адвокат обвиняемого Марат Махмутов поднял вопрос о затянувшихся сроков процессуальной проверки и заявил, что размытый ответ следователя в этой части является неуважением к суду. При этом Мустафина подтвердила — фактов оказаниях помех следствию со стороны Скрипникова на сегодняшний день нет. А вот вопросы — на чем основана спешка с возбуждением дела за пределами срока проверки и с проведением ночных допросов экс-следователя председательствующий судья снял. Как и вопрос — какую же «иную личную заинтересованность» усмотрели во 2-м отделе СК в деле, которое Скрипников возбуждал в отношении Губаева, директора «Таскшеринг Рус».
На вопрос защитника к своему клиенту — инициировал ли тот когда-нибудь разговоры по поводу возмещения ущерба с Губаевым, Меньшиковым и иными представителями коммерческих организаций по делу — задержанный дал отрицательный ответ.
Махмутов отметил: «С таким подходом — можно инициировать преследование и любого следователя привлекать к ответственности. Доказательств злого умысла и личной заинтересованности Скрипникова нет, ущерб не причинен — есть решение арбитражного суда».
В целом заседание по мере пресечения Скрипникову длилось не более 20 минут — до удаления судьи в совещательную комнату. Тогда как рассмотрение того же вопроса в отношении Закирова заняло 1 час и 44 минуты. Результат был одинаковый — обоих отправили в СИЗО до 22 июня.
На втором заседании со стороны представительницы СК прозвучала многозначительная фраза: «Сейчас идет активная фаза расследования. Не исключается, что квалификация со временем может поменяться». При этом никаких заявлений о проверке обвиняемых на причастность к более тяжким преступлениям Мустафина делать не стала.
Как защита требовала предъявить «секретные» документы СК
В ходе долгого заседания по мере пресечения Закирову им самим и защитой были подняты ряд важных вопросов, которые представляют интерес и за рамками рассматриваемых дел. Особенно с учетом многолетних претензий к силовикам о том, что дела в отношении предпринимателей возбуждаются по заявлениям конкурентов, контрагентов и учредителей именно для решения гражданско-правовых споров.
Нередки случаи, когда проигравший в арбитраже пишет заявление о мошенничестве и получает статус потерпевшего. Есть и примеры, когда еще в ходе судебного спора соперника изолируют от участия в нем — для этого достаточно и домашнего ареста. С условием, что следователь МВД либо СК, вероятно, ради «объективного расследования», не дает добро даже на визит нотариуса для оформления доверенности на право защищать интересы бизнеса в гражданских делах. Получат ли подобные факты столь же принципиальную оценку прокуратуры в будущем — покажет время.
Эдуард Закиров сообщил суду, что после увольнения 20 февраля устроиться на новую работу не успел. При этом на его иждивении находятся двое малолетних детей и жена. Последняя является дочкой бывшего министра лесного хозяйства Татарстана Алмаса Назирова, который до занятия этого поста в 2014-м на протяжении 13-ти лет возглавлял Арский район.
Адвокат Эдуард Гайнуллин забросал представительницу СК вопросами — обращался ли кто-то с заявлениями о давлении со стороны Закирова, скрывает ли тот от следствия какие-то нужные предметы, доказательства, а может отказывается от дачи показаний? Альфия Мустафина отвечала — нет. Подтверждала — показания полковник дает развернутые, вот только вину не признает. В справедливости версии обвинения следователь уверена: «Уголовное преследование [по делам на Хусаинова и Губаева] проведено незаконно и необоснованно. Сейчас эти решения отменены руководством».
— Эти материалы в суд представлены? — уточнил защитник.
— Нет. Следствие не посчитало это необходимым.
— А на каком этапе их еще нужно представить?! — возмутился Закиров.
По версии защиты, именно эти, отсутствующие документы, могли бы подтвердить либо опровергнуть причастность обвиняемого к превышению полномочий. Поэтому Гайнуллин просил отложить заседание и предоставить силовикам время для представления постановлений СК. Адвокат Уразманов его поддержал: «Если эти дела признаны незаконными и отменены, хотелось бы видеть основания. Может, они отменены по другим основаниям?»
Представитель районной прокуратуры Алия Фассахова оставила вопрос на усмотрение суда. Следователь категорически возражала против предоставления тех самых решений руководства СК. И судья ее поддержал — отклонил ходатайство защиты, указав, что по существу дело против следователей пока не рассматривается.
Далее защите удалось выяснить — те самые решения выносились в 2025-м, хотя сами дела возбуждались годом ранее. А это значит, что и на старте, и в ходе следствия законность постановлений о возбуждении дел неоднократно оценивалась как в прокуратуре, так и в аппарате СК.
Полковник Закиров: «У нас не 37-й год»
Адвокат Айрат Уразманов заострил вопрос о предполагаемом мотиве преступления, исходя из первичного обвинения: «В настоящее время Вы не считаете, что деяние совершено из корысти?». Следователь согласилась: «В данный момент — из иной личной заинтересованности». Впрочем, в чем мог заключаться интерес Закирова — на заседании так и не прозвучало.
Зато на следующий вопрос защиты — почему не рассматривается вопрос о более мягкой мере пресечения, и как можно скрыться, скажем, находясь под домашним арестом, Мустафина заявила — в присутствии представителей СМИ отвечать на вопрос о таких возможностях не будет.
Эдуард Закиров высказал мнение, что следователь в обоснование его причастности не привела ни один довод, лишь сослалась на результаты оперативных мероприятий ФСБ и осмотр «места происшествия» — вероятно, помещений отдела СК.
— Я просто не понимаю, как может быть возбуждено дело по делу, которое мои следователи расследовали год назад. Обвиняемый просто написал заявление и заявил, что он возвратил ущерб неправильно, — сообщил задержанный полковник. — Губаев, который написал заявление, у нас в розыске находился, мы его задерживали и сказали — возмести ущерб. Он возместил, а спустя год пошел в прокуратуру... Другой ничего не писал, он скрылся в Эмиратах.
«Пускай следователь скажет — где отмена моих решений?» — продолжил Эдуард Закиров и подчеркнул — сам лично дела не возбуждал, но контролировал ход следствия, который находился под надзором сотрудников прокуратуры и центрального аппарата СК. Также он отметил, что ранее уже опровергал «Реальному времени» и еще двум СМИ опубликованную другими изданиями информацию об имуществе на 400 млн:
— Там указана «Гранд Чероки», но я даже не знаю такой марки... У меня никогда не было автомашин, — заявил он. Есть квартира в ипотеке и дом в Арском районе. Есть дом моего отца. Он — коммерсант...
По мнению Закирова, публикации с «извращенной» информацией преследовали цель — привлечь внимание к его персоне: «Чтобы создалось вот это, но у нас не 37-й год».
Представитель прокуратуры заявила об обоснованности ходатайства следствия. Мнение адвокатов — прямо противоположное.
«Защита считает — ходатайство строится на безосновательных предположениях. Дело возбуждено по истечению сроков для принятия решения... Вменяемые Закирову преступления носят явно надуманный характер. Даже обоснований причастности суду не представлено — ни копий, ни оригиналов документов об отмене постановлений о возбуждении дел, которые следствие считает незаконными», — выступил Эдуард Гайнуллин.
Он указал — все акты о возбуждении дел проверялись прокуратурой: «Никакие решения не отменялись, нарушения закона не выявлялись. Дело [по Губаеву] передавалось для расследование в отделы по расследованию особо важных дел, находилось там длительное время и опять-таки не отменялось. Чем видение Закирова на момент возбуждения отличалось от видения прокуратуры и центрального аппарата СК?! Ничем. Почему привлекают Закирова, а их нет?».
По мнению защиты, формулировка необоснованное преследование и заведомо незаконное — ни одно и то же. Иначе по каждому оправдательному приговору суда нужно было бы возбуждать дело на следователя. «Постановления отменены непосредственно перед возбуждением дела по Закирову, то есть надуманные основания [для преследования] создает тот же орган, что возбуждает дело», — подытожил Гайнуллин.
— Закиров не совершал коррупционных преступлений, существует только формулировка «иная личная заинтересованность». В чем она — ясного понимания нет. Мы стали свидетелями того, что рвение, активность, наступательность сотрудников Приволжского отдела коллегами воспринята, как излишне настырная позиция, и через год с момента событий те успехи и показатели, которых отдел достиг, расценены центральным аппаратом [центральным аппаратом Следкома по РТ] как незаконные, — считает адвокат Айрат Уразманов.
По его мнению, возбужденное дело можно сравнить с «матрешкой» — оно многослойно, и для оценки одних событий и действий, надо сначала разобраться в других. При этом он отметил — все процессуальные решения являются отменяемыми, на то и существует внутриведомственный контроль и надзор прокуратуры. «Если сегодня Закиров расследовал дела необоснованно — отмена его решений была бы более правильной, чем возбуждение дела на следователя. Ведь и сейчас следователь [Мустафина] не может знать — есть ли там состав», — считает Уразманов, который до ухода в адвокаты сам возглавлял 2-й, «должностной», отдел Следкома по РТ.
— Эти дела все-таки год жили. Что Закиров с подчиненными их в тумбочки припрятали?! Дела проходили фильтры контроля с первого дня, неоднократно, и там соглашались, — продолжил защитник. — Но при этом Закиров с подчиненными умудрялся какую-то личную заинтересованность реализовывать, а все надзирающие-проверяющие нет?.. Для чего Закиров в таком положении находится при расследовании неоднозначного уголовного дела мне непонятно. Надо расследовать, а не идти в атаку на бывшего коллегу при очень поверхностных суждениях!
По словам Закирова, тот самый Сахапов, который добился погашения задолженности в 48 млн рублей, обратился к ним в отдел с явкой с повинной. Рассказал, что с него обманом выманивали деньги под видом взятки, представил скриншоты переписки с предполагаемыми мошенниками. «Он изобличил Гильманова (владелец компании «7 озер»), Нугманова и Хазиева, который представлялся сотрудником ФСБ и сейчас благополучно находится в Арабских Эмиратах, который таким же способом в 2017-2018 году у одной женщины 48 млн похитил. И суд его отпустил под залог в 1 млн рублей. А здесь аналогичная ситуация», — отмечает бывший сотрудник СКР.
— Как Валерий Липский (глава Следкома по РТ) говорит на каждом совещании — мы не ДОследственный комитет, мы Следственный. Мы возбуждаем дела и расследуем, — продолжил он, отмечая, что окончательная оценка может быть дана лишь на финише расследования. — Как можно отменить возбуждение, если человек скрылся и находится в Арабских Эмиратах? Что было в арбитраже мы знать не можем. Мы расследовали дела и приняли решение, которое за год никем не отменялось. А теперь отменили, чтобы возбудить здесь. Я считаю — это и есть превышение полномочий. Так не делается.
Защита обоих отставников СК намерена обжаловать их арест.
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