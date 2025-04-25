«Можно любого следователя привлекать»: в Казани у офицеров СК нашли «личный интерес» в бизнес-спорах

На аресте выяснилось — инициатором уголовного дела против смежников выступил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов

Фото: Вильдан Насыров

Дело о якобы незаконном преследовании двух бизнесменов с подачи экс-главы Приволжского отдела СК Казани возбуждено незаконно. Об этом накануне на заседании по аресту заявляли два адвоката обвиняемого в превышении полковника Эдуарда Закирова, отметив также, что до сих пор даже оправдательные приговоры по уголовным делам не оборачивались преследованием силовиков. Сам же Закиров отрицал владение активами на 400 млн рублей и причастность к какому-либо преступлению, а еще — цитировал слова генерала Валерия Липского и вспоминал о сделанной в Москве пересадке волос. Тем временем работа над ошибками в СК и прокуратуре вскрыла вмешательство силовиков в бизнес-споры.

Как материалы Суяргулова проверяли в трех отделах СК

В Советский суд Казани Эдуарда Закирова и Евгения Скрипникова доставили сотрудники ФСБ. При этом в отличие от других задержанных — провели не через центральный вход, а через помещения конвоя, предусмотренные для уже арестованных граждан.

Бывший начальник Арского и Приволжского следственных отделов от прессы не прятался и, несмотря на двое суток в изоляторе, выглядел бодро. На первый же вопрос журналистов заявил — свое преследование считает незаконным, фабула обвинения ему непонятна. Попутно прошелся и фейками отдельных изданий по части якобы «найденного у него имущества в 400 млн рублей», на деле принадлежащего его отцу Айдару Закирову, чьи бизнес-интересы охватывают и сферу продаж — есть своя сеть из 15 магазинов, и производство стройматериалов — имеется бетонный завод и производство металлочерепицы. Примечательно, что за плечами у успешного предпринимателя — карьера военного. Начало перестройки пришлось на период его службы в Венгрии, где в 1985 году появился на свет и будущий следователь Эдуард Закиров.

Защита представила в суд информацию о недвижимости и автомобилях Закирова-старшего, а также справку о перечислении дивидендов под 200 млн рублей. Впрочем, приобщать эти документы председательствующий судья Марат Хаертдинов отказался, в отличие от благодарственных писем в адрес самого Закирова от руководства СКР и регионального управления, а также арского интерната для детей с ограниченными возможностями.

Следователем Эдуард Закиров прослужил чуть меньше 20 лет. Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

Заметим, следствию полковник отдал 18 лет своей жизни — начинал еще в 2007 году. При этом в Арске под его началом возбуждалось громкое дело в отношении райвоенкома и его заместителя по серии в несколько десятков взяток за непризыв с фальсификацией военных билетов, а в Казани были обезглавлены две колонии, когда их начальников задержали по делам о должностных и коррупционных преступлениях.

Предметом дела в отношении самого полковника стала его работа начальником следственного отдела по Приволжскому району Казани. Пост этот он занял в 2023-м, после непланового перевода в Нижний Новгород (через Зеленодольск) Марселя Мустафина, у которого недавно тот же Советский суд Казани решил изъять в доход государства активы на 31 млн рублей с подачи прокуратуры.

Накануне на заседании суда выяснилось — в карьеру Закирова вмешались сотрудники надзорного ведомства. Ведь в отставку в феврале 2025-го он ушел именно на фоне их проверки. По ее результатам еще 5 марта прокурор Татарстана Альберт Суяргулов направил в СК требование о принятии решения по фактам, которые его подчиненные выявили в деятельности отдельно взятого следственного отдела.

Дело экс-следователей появилось с подачи прокурора Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Процессуальная проверка в СК началась 11 марта, при этом ее материалы успели побывать у следователей 4-го отдела по особо важным делам, их коллеги из 2-го отдела, а также сотрудников следственного отдела по Вахитовскому району Казани и наконец вернулись в 2-й отдел, где 22 апреля вылились в уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего руководителя следственного отдела Эдуарда Закирова и бывшего следователя того же отдела Евгения Скрипникова. Последний оставил службу в марте. Причем, как отмечают источники «Реального времени», в Татарстан этот уроженец Благовещенска прибыл из Подмосковья после назначения своего земляка руководителем 5-го, «налогового» отдела Следкома по РТ. В Казани Скрипников успел поработать в нескольких отделах, однако в СМИ засветился на арестах начальников колоний.

Заметим, на заседании по мере пресечения адвокаты полковника — бывшие сотрудники СК Эдуард Гайнуллин и Айрат Уразманов — преследовали сразу несколько целей: представляли доказательства отсутствия данных о каких-либо взятках и заоблачных активах своего клиента, настаивали на отказе в аресте и указывали на незаконности самого уголовного дела.

«Защита считает — постановление о возбуждении дела [в отношении Закирова и Скрипникова] вынесено за рамками срока процессуальной проверки», — выступил на заседании адвокат Гайнуллин, подчеркивая, в установленный законом месячный срок со дня начала проверки 11 марта до вынесения постановления о возбуждении 22 апреля следователи не уложились. При этом в материалах нет информации о том, что кто-либо принимал решение о продлении сроков проверки.

На заседании суда следователь Альфия Мустафина воздержалась от оглашения фабулы обвинения. Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

Впрочем, в оглашенных судом материалах дела прозвучала информация, что постановление о преследовании двух отставников СК принималось «на основании сообщения о преступлении от 9 апреля 2025 года».

Версия следствия об уголовке ради выбивания долгов и личном интересе

На заседании суда старший следователь 2-го отдела по особо важным делам Альфия Мустафина воздержалась от огласки фабулы обвинений в адрес бывших коллег. Она сообщила, что дело в отношении них возбуждено по пунктам «г» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий по предварительному сговору из корыстной либо иной личной заинтересованности. Как выяснилось позже — в постановлениях о возбуждении дела и предъявлении обвинения указывается ссылка лишь на «иную личную заинтересованность». Никакая корысть пока не упоминается.

Представитель СК заявила — вину Закиров не признал, в настоящее время нигде не работает и, с учетом тяжести обвинения, своих связей, финансового положения и знаний о тактике и методах работы коллег, на свободе может помешать объективному расследованию, а то и скрыться. Мустафина просила отправить полковника в СИЗО до 22 июня 2025 года.

По версии СК, незаконность двух уголовных дел коллег из отдела по Приволжскому району уже установлена. Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

Отвечая на вопросы адвокатов, следователь подтвердила — задержанный ранее вызывался в Следком для опросов в рамках процессуальной проверки. «Мною он вызывался один раз. Но в назначенные два дня не явился — находился в Москве. После возвращения из Москвы не явился. Пришел через четыре дня после назначенного мною следственного действия», — заявила Мустафина. Защитники обвинили ее в лукавстве, указав, что в материалах проверки имеется перекрестный опрос Закирова с одним из свидетелей, который проводил другой следователь 2-го отдела, а также материалы его опросов у следователя 4-го отдела Евгении Романовой, которая не так давно отправила под суд бывшего главу КирМоса.

Сам Закиров уточнил — до возбуждения дел опрашивался не менее 4-5 раз, а в Москву ездил на давно запланированную операцию. «Я сделал пересадку волос на голове, мечтал об этом пять лет», — сообщил он, заявив, что Мустафина об этом знала и даже интересовалась, как все прошло.

Источники «Реального времени» раскрыли детали претензий сотрудников СК, ФСБ и прокуратуры в адрес бывших следователей, которые связаны с двумя бизнес-спорами на общую сумму под 70 млн рублей.

Следователь Скрипников на заседании по аресту начальника колонии. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии силовиков, еще 29 февраля 2024 года следователь Скрипников по указанию своего начальника Закирова, превышая должностные полномочия, возбудил два дела на некоего Хусаинова по статьям о незаконном образовании юрлица (ст. 173.2 УК РФ) с предоставлением в июле 2010-го сведений о подставном лице в компании ТД «Проммаш» и незаконном сбыте средств электронных платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Вероятно, речь идет о АО «Торговый дом «Проммаш», где Зуфар Хусаинов является директором. В настоящее время организация числится действующей, специализируется на оптовой торговле машинами и приборами, но имеет московскую прописку.

В рамках прокурорской проверки было установлено — вышеуказанные дела возбуждались незаконно, поскольку первая статья появилась в УК лишь в декабре 2011-го, а редакция ч.1 ст. 187 УК вообще не предусматривала уголовную ответственность за сбыт электронных средств платежей.

При этом 6 марта 2024-го по указке шефа тот же следователь, как полагают в СК и ФСБ, «без наличия достаточных оснований» возбудил дело в отношении того же Зуфара Хусаинова — теперь по мошенническому хищению имущества на 20,3 млн рублей фирмы «Газкомплектсервис Казань» из Песчаных Ковалей. Тогда как, по версии дела против самих следователей, спор между «Проммашем» и застройщиком инженерных сетей для водо— и газоснабжения носил гражданско-правовой характер. Несмотря на иное мнение директора и совладельца «потерпевшей» фирмы Ильгиза Хасбиуллина.

В рамках этого дела о мошенничестве 24 марта 2024-го Скрипников инициировал обыск помещения сторонней компании «Таскшеринг Рус», специализирующейся на сборе неопасных отходов, и обосновал эти действия ссылкой — будто бы директор «Таскшеринга» Радик Губаев похитил 48 млн рублей у компании «Татэко». Хотя никакого дела по заявлению «Татэко» на момент обыска не существовало, зато две компании выясняли отношения в арбитражном суде.

Выиграв суд и не дождавшись денег, Сахапов обратился в СК. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В мае 2025-го претензии «Татэко» суд удовлетворил, причем за месяц до этого на депозит арбитража поступили 40 млн рублей — в качестве встречного исполнения, а еще 8 млн обеспечивались залоговым автомобилем фирмы «Таскшеринг Рус». Однако до реальных выплат дело не дошло. И параллельно с исполнительным производством было инициировано уголовное.

В августе 2024-го в отделе СК по Приволжскому району Казани появилось дело о предполагаемом мошенничестве Губаева все на ту же сумму. Директора задержали, после чего он тут же перечислил 15 млн рублей в счет погашения долга — на счет Марата Сахапова, которого следствие считает аффилированным руководителем компании «Татэко» (торговля топливом). Остальную часть долга, как установили силовики, Губаев весьма оперативно погасил с 16 августа до 10 сентября 2024-го. По версии обвинения, оба транша не были добровольными — в первом случае Губаев действовал «под угрозой направления ходатайства на арест», во втором — «под угрозой направления дела в суд».

При этом в СК считают: до возбуждения дела в отношении должника обвиняемые неоднократно и непрозрачно «советовали» — рассчитаться с кредитором Сахаповым.

Примечательно, что после принудительной выплаты всех 48 млн рублей уголовное дело против Губаева четыре раза приостанавливали, а затем прекратили — за примирением сторон. При этом чуть позже было вынесено еще одно постановление о прекращении — теперь уже по реабилитирующим основаниям — за отсутствием состава преступления ввиду наличия гражданско-правовых отношений двух коммерческих организаций.

Дела 2024 года в Следкоме признали незаконными в 2025-м. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Любопытный нюанс — все тот же Сахапов после «решения вопроса» с должником сам получил статус фигуранта дела о даче взятки под ФНС через группу посредников. Дело против Сахапова возбуждали именно в Приволжском отделе СК, однако с учетом его явки с повинной и сотрудничества с силовиками избирать меру пресечения не стали. А вот после передачи дела в 4-й отдел Следкома по РТ и уже на фоне проверок в отношении Эдуарда Закирова Сахапова упекли в СИЗО.

По версии самого Закирова, причина столь жестких мер в отношении сознавшегося взяткодателя одна — от него хотят показаний на следователей. Каких именно — понятно из тех самых фейковых вбросах о якобы имевшей место взятке Закирову.

Версия Скрипникова: «Незаконных указаний я не выполнял»

Бывший следователь Евгений Скрипников после водворения в стеклянный аквариум тут же «замаскировался», облачившись в предоставленный адвокатом медицинский реквизит и спрятав глаза под козырьком бейсболки.

Свою позицию он обозначил суду так: «Учитывая, что написано в постановлении [о возбуждении дела] — квалификация явно завышена. Я не совершал действия, которые превышают мои полномочия. При чем здесь превышение полномочий, я не понимаю.... Незаконных указаний я не выполнял, действовал исключительно в рамках закона».

Скрипников подчеркнул — в ходе проведения проверки никаких попыток скрыться он не предпринимал и даже территорию республики на длительное время не покидал. «Намерений сбегать не было и нет. Прошу избрать мне более мягкую меру пресечения... Дать возможность вернуться домой, дождаться обоснованного приговора суда», — выступил он.

По мнению адвоката Марата Махмутова, с таким подходом можно инициировать дело против любого следователя. Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

Адвокат обвиняемого Марат Махмутов поднял вопрос о затянувшихся сроков процессуальной проверки и заявил, что размытый ответ следователя в этой части является неуважением к суду. При этом Мустафина подтвердила — фактов оказаниях помех следствию со стороны Скрипникова на сегодняшний день нет. А вот вопросы — на чем основана спешка с возбуждением дела за пределами срока проверки и с проведением ночных допросов экс-следователя председательствующий судья снял. Как и вопрос — какую же «иную личную заинтересованность» усмотрели во 2-м отделе СК в деле, которое Скрипников возбуждал в отношении Губаева, директора «Таскшеринг Рус».

На вопрос защитника к своему клиенту — инициировал ли тот когда-нибудь разговоры по поводу возмещения ущерба с Губаевым, Меньшиковым и иными представителями коммерческих организаций по делу — задержанный дал отрицательный ответ.

Махмутов отметил: «С таким подходом — можно инициировать преследование и любого следователя привлекать к ответственности. Доказательств злого умысла и личной заинтересованности Скрипникова нет, ущерб не причинен — есть решение арбитражного суда».

Евгений Скрипников с обвинением в превышении полномочий не согласен. Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

В целом заседание по мере пресечения Скрипникову длилось не более 20 минут — до удаления судьи в совещательную комнату. Тогда как рассмотрение того же вопроса в отношении Закирова заняло 1 час и 44 минуты. Результат был одинаковый — обоих отправили в СИЗО до 22 июня.

На втором заседании со стороны представительницы СК прозвучала многозначительная фраза: «Сейчас идет активная фаза расследования. Не исключается, что квалификация со временем может поменяться». При этом никаких заявлений о проверке обвиняемых на причастность к более тяжким преступлениям Мустафина делать не стала.

Как защита требовала предъявить «секретные» документы СК

В ходе долгого заседания по мере пресечения Закирову им самим и защитой были подняты ряд важных вопросов, которые представляют интерес и за рамками рассматриваемых дел. Особенно с учетом многолетних претензий к силовикам о том, что дела в отношении предпринимателей возбуждаются по заявлениям конкурентов, контрагентов и учредителей именно для решения гражданско-правовых споров.

Нередки случаи, когда проигравший в арбитраже пишет заявление о мошенничестве и получает статус потерпевшего. Есть и примеры, когда еще в ходе судебного спора соперника изолируют от участия в нем — для этого достаточно и домашнего ареста. С условием, что следователь МВД либо СК, вероятно, ради «объективного расследования», не дает добро даже на визит нотариуса для оформления доверенности на право защищать интересы бизнеса в гражданских делах. Получат ли подобные факты столь же принципиальную оценку прокуратуры в будущем — покажет время.

Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

Эдуард Закиров сообщил суду, что после увольнения 20 февраля устроиться на новую работу не успел. При этом на его иждивении находятся двое малолетних детей и жена. Последняя является дочкой бывшего министра лесного хозяйства Татарстана Алмаса Назирова, который до занятия этого поста в 2014-м на протяжении 13-ти лет возглавлял Арский район.

Адвокат Эдуард Гайнуллин забросал представительницу СК вопросами — обращался ли кто-то с заявлениями о давлении со стороны Закирова, скрывает ли тот от следствия какие-то нужные предметы, доказательства, а может отказывается от дачи показаний? Альфия Мустафина отвечала — нет. Подтверждала — показания полковник дает развернутые, вот только вину не признает. В справедливости версии обвинения следователь уверена: «Уголовное преследование [по делам на Хусаинова и Губаева] проведено незаконно и необоснованно. Сейчас эти решения отменены руководством».

— Эти материалы в суд представлены? — уточнил защитник.

— Нет. Следствие не посчитало это необходимым.

— А на каком этапе их еще нужно представить?! — возмутился Закиров.

По версии защиты, именно эти, отсутствующие документы, могли бы подтвердить либо опровергнуть причастность обвиняемого к превышению полномочий. Поэтому Гайнуллин просил отложить заседание и предоставить силовикам время для представления постановлений СК. Адвокат Уразманов его поддержал: «Если эти дела признаны незаконными и отменены, хотелось бы видеть основания. Может, они отменены по другим основаниям?»

Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

Представитель районной прокуратуры Алия Фассахова оставила вопрос на усмотрение суда. Следователь категорически возражала против предоставления тех самых решений руководства СК. И судья ее поддержал — отклонил ходатайство защиты, указав, что по существу дело против следователей пока не рассматривается.

Далее защите удалось выяснить — те самые решения выносились в 2025-м, хотя сами дела возбуждались годом ранее. А это значит, что и на старте, и в ходе следствия законность постановлений о возбуждении дел неоднократно оценивалась как в прокуратуре, так и в аппарате СК.

Полковник Закиров: «У нас не 37-й год»

Адвокат Айрат Уразманов заострил вопрос о предполагаемом мотиве преступления, исходя из первичного обвинения: «В настоящее время Вы не считаете, что деяние совершено из корысти?». Следователь согласилась: «В данный момент — из иной личной заинтересованности». Впрочем, в чем мог заключаться интерес Закирова — на заседании так и не прозвучало.

Зато на следующий вопрос защиты — почему не рассматривается вопрос о более мягкой мере пресечения, и как можно скрыться, скажем, находясь под домашним арестом, Мустафина заявила — в присутствии представителей СМИ отвечать на вопрос о таких возможностях не будет.

Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

Эдуард Закиров высказал мнение, что следователь в обоснование его причастности не привела ни один довод, лишь сослалась на результаты оперативных мероприятий ФСБ и осмотр «места происшествия» — вероятно, помещений отдела СК.

— Я просто не понимаю, как может быть возбуждено дело по делу, которое мои следователи расследовали год назад. Обвиняемый просто написал заявление и заявил, что он возвратил ущерб неправильно, — сообщил задержанный полковник. — Губаев, который написал заявление, у нас в розыске находился, мы его задерживали и сказали — возмести ущерб. Он возместил, а спустя год пошел в прокуратуру... Другой ничего не писал, он скрылся в Эмиратах.

«Пускай следователь скажет — где отмена моих решений?» — продолжил Эдуард Закиров и подчеркнул — сам лично дела не возбуждал, но контролировал ход следствия, который находился под надзором сотрудников прокуратуры и центрального аппарата СК. Также он отметил, что ранее уже опровергал «Реальному времени» и еще двум СМИ опубликованную другими изданиями информацию об имуществе на 400 млн:

— Там указана «Гранд Чероки», но я даже не знаю такой марки... У меня никогда не было автомашин, — заявил он. Есть квартира в ипотеке и дом в Арском районе. Есть дом моего отца. Он — коммерсант...

По мнению Закирова, публикации с «извращенной» информацией преследовали цель — привлечь внимание к его персоне: «Чтобы создалось вот это, но у нас не 37-й год».

Представитель прокуратуры заявила об обоснованности ходатайства следствия. Мнение адвокатов — прямо противоположное.

«Защита считает — ходатайство строится на безосновательных предположениях. Дело возбуждено по истечению сроков для принятия решения... Вменяемые Закирову преступления носят явно надуманный характер. Даже обоснований причастности суду не представлено — ни копий, ни оригиналов документов об отмене постановлений о возбуждении дел, которые следствие считает незаконными», — выступил Эдуард Гайнуллин.

Он указал — все акты о возбуждении дел проверялись прокуратурой: «Никакие решения не отменялись, нарушения закона не выявлялись. Дело [по Губаеву] передавалось для расследование в отделы по расследованию особо важных дел, находилось там длительное время и опять-таки не отменялось. Чем видение Закирова на момент возбуждения отличалось от видения прокуратуры и центрального аппарата СК?! Ничем. Почему привлекают Закирова, а их нет?».

По мнению защиты, формулировка необоснованное преследование и заведомо незаконное — ни одно и то же. Иначе по каждому оправдательному приговору суда нужно было бы возбуждать дело на следователя. «Постановления отменены непосредственно перед возбуждением дела по Закирову, то есть надуманные основания [для преследования] создает тот же орган, что возбуждает дело», — подытожил Гайнуллин.

Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

— Закиров не совершал коррупционных преступлений, существует только формулировка «иная личная заинтересованность». В чем она — ясного понимания нет. Мы стали свидетелями того, что рвение, активность, наступательность сотрудников Приволжского отдела коллегами воспринята, как излишне настырная позиция, и через год с момента событий те успехи и показатели, которых отдел достиг, расценены центральным аппаратом [центральным аппаратом Следкома по РТ] как незаконные, — считает адвокат Айрат Уразманов.

По его мнению, возбужденное дело можно сравнить с «матрешкой» — оно многослойно, и для оценки одних событий и действий, надо сначала разобраться в других. При этом он отметил — все процессуальные решения являются отменяемыми, на то и существует внутриведомственный контроль и надзор прокуратуры. «Если сегодня Закиров расследовал дела необоснованно — отмена его решений была бы более правильной, чем возбуждение дела на следователя. Ведь и сейчас следователь [Мустафина] не может знать — есть ли там состав», — считает Уразманов, который до ухода в адвокаты сам возглавлял 2-й, «должностной», отдел Следкома по РТ.

— Эти дела все-таки год жили. Что Закиров с подчиненными их в тумбочки припрятали?! Дела проходили фильтры контроля с первого дня, неоднократно, и там соглашались, — продолжил защитник. — Но при этом Закиров с подчиненными умудрялся какую-то личную заинтересованность реализовывать, а все надзирающие-проверяющие нет?.. Для чего Закиров в таком положении находится при расследовании неоднозначного уголовного дела мне непонятно. Надо расследовать, а не идти в атаку на бывшего коллегу при очень поверхностных суждениях!

Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

По словам Закирова, тот самый Сахапов, который добился погашения задолженности в 48 млн рублей, обратился к ним в отдел с явкой с повинной. Рассказал, что с него обманом выманивали деньги под видом взятки, представил скриншоты переписки с предполагаемыми мошенниками. «Он изобличил Гильманова (владелец компании «7 озер»), Нугманова и Хазиева, который представлялся сотрудником ФСБ и сейчас благополучно находится в Арабских Эмиратах, который таким же способом в 2017-2018 году у одной женщины 48 млн похитил. И суд его отпустил под залог в 1 млн рублей. А здесь аналогичная ситуация», — отмечает бывший сотрудник СКР.

— Как Валерий Липский (глава Следкома по РТ) говорит на каждом совещании — мы не ДОследственный комитет, мы Следственный. Мы возбуждаем дела и расследуем, — продолжил он, отмечая, что окончательная оценка может быть дана лишь на финише расследования. — Как можно отменить возбуждение, если человек скрылся и находится в Арабских Эмиратах? Что было в арбитраже мы знать не можем. Мы расследовали дела и приняли решение, которое за год никем не отменялось. А теперь отменили, чтобы возбудить здесь. Я считаю — это и есть превышение полномочий. Так не делается.

Защита обоих отставников СК намерена обжаловать их арест.