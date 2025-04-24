Лето в сердце Татарстана: Казанский Кремль открывает сезон

Фото: предоставлено пресс-службой Казаньоргсинтеза

На сегодняшний день Казанский Кремль — один из самых посещаемых музеев страны и самый популярный объект туризма и культуры в Татарстане. В прошлом году его посетили 4,5 млн гостей. За летний сезон на территории Кремля было проведено более 200 мероприятий. Лето 2025 года прогнозируется еще более насыщенным: музей-заповедник приготовил для жителей города и гостей столицы обширную программу. Одним из ключевых событий летнего сезона станет театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания». Подробности — в материале «Реального времени».

Программа на лето-2025

Сегодня в Казанском Кремле презентовали программу летнего сезона. В прошлом году за четыре теплых месяца было проведено более 200 мероприятий. А всего за год музей-заповедник посетили 4,5 млн гостей.

— Это именно гости, а не люди, которые ходят сюда на работу. Да, цифра весомая. Средняя посещаемость в день — 20 тыс. человек, это реальная цифра, мы не хвастаемся. Но на территории Кремля можем принимать гораздо больше гостей. Поэтому стараемся поддерживать темп, а где-то и наращивать, надеемся, что 2025 год будет еще лучше, — отметил директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.

Летняя событийная программа стартует уже 1 мая и продлится до сентября.

Сегодня в Казанском Кремле презентовали программу летнего сезона. Дмитрий Печенкин

В майские праздники в Казанском Кремле пройдут выступления фолк-группы ZAKARIA, уличного театра «Пластилиновый дождь» и Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.

На День Победы территория музея-заповедника превратится в большую праздничную площадку. Здесь покажут спектакль «Пожалуйста, пиши» и фильм «Солдатик», пройдут патриотические концерты. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по авиамоделированию и танцам 1930-х и 1940-х гг., а также в акции «Письма Победы». Завершится день маппингом на Спасской башне.

Летние вечера украсят живые концерты и атмосфера джаза Всероссийского фестиваля импровизационной музыки «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер». Организаторы фестиваля запланировали восемь концертов.

В летний период по пятницам и субботам будут проходить уже ставшие традиционными кинопоказы под открытым небом. Посмотреть фильмы всей семьей можно будет во дворе Присутственных мест.

Радовать хорошим настроением, яркими костюмами и забавными сюжетами будет Клоун Ку со своим «Необыкновенным представлением».

Также в Кремле будут проводиться мастер-классы по татарским танцам от театра танца «Сайдаш», творческие вечера с журналом «Казань», занятия для детей по рукоделию от мастерской «Абый&Сабый», лекции и многое другое.

Станислав Мартыненко: «При распределении грантов мы оцениваем проект по востребованности жителями и города в целом». Дмитрий Печенкин

Театральный фестиваль

Одним из ключевых мероприятий предстоящего летнего сезона станет театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания». Он пройдет с 11 по 13 июля. Зрителей ожидает выступление театральных коллективов, каждый из которых представит свою уникальную интерпретацию сказок, легенд и мифов. Фестиваль в Казани пройдет впервые. Он организован при поддержке компании СИБУР в рамках десятого грантового конкурса программы «Формула хороших дел».

— При распределении грантов мы оцениваем проект по востребованности жителями и города в целом. Направление уличных театров в Татарстане актуально. Тем более фестиваль проводится в дни детских каникул, можно будет всей семьей посетить эти спектакли, — рассказал руководитель службы СИБУРа по связям с государственными органами в Республике Татарстан Станислав Мартыненко.

Фестиваль откроется торжественным шествием всех театров по территории Казанского Кремля. После чего музей-заповедник на три дня превратится в площадку, наполненную традициями и искусством, с ожившими древними сказками, легендами и мифами в театральных постановках. Зрители смогут насладиться тематическими спектаклями, подготовленными театральными коллективами, приехавшими из городов присутствия компании СИБУР. Всего ожидается выступление девяти коллективов.

Руслан Риманас: «Приезжают одни из лучших уличных театров России». Дмитрий Печенкин

— Приезжают одни из лучших уличных театров России, — подчеркнул идейный вдохновитель проекта, актер и режиссер Руслан Риманас.

По его словам, очень удачно выбрана тема фестиваля.

— Сказки, легенды — это всегда интересно и актуально. Особенно когда можешь увидеть культуру разных народов. А на фестивале будут представлены разные культуры: и татарская, и русская, и зарубежная. Я уверен, казанскому зрителю понравится. У нас такие действа были популярны в 90-е годы. Потом эта деятельность стала угасать. А сейчас она возрождается. Надеюсь, фестиваль станет ежегодным, и каждый год, меняя главные темы, в Кремле будут собираться уличные театры со всей страны, — поделился актер.

Зрители фестиваля смогут увидеть и спектакль самого Риманаса под названием «Абикины сказки».

Спектакли пройдут во дворе Присутственных мест и на Пушечном дворе. Запланирован и аудиоспектакль «Простая история», которую можно будет слушать, гуляя по улице Кремлевской. Также для всех желающих пройдут мастер-классы по различным направлениям театрального искусства. Для участия в них нужна будет предварительная регистрация.

Особое внимание на театральном фестивале будет уделено доступности мероприятий для каждого зрителя. Четыре спектакля будут адаптированы для людей с ОВЗ. Три постановки будут переведены на русский жестовый язык, и еще один пройдет с тифлокомментариями.

Подробное расписание мероприятий летнего сезона по традиции будет на официальном сайте Казанского Кремля и в социальных сетях.