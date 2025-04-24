Депутаты от «Новых людей» предложили дарить акции на юбилей свадьбы

Фото: Максим Платонов

Группа депутатов от партии «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым, Ярославом Самылиным и Антоном Ткачевым направила обращение к руководителю Росимущества с предложением дарить акции крупных сырьевых компаний супругам на юбилейные годовщины свадьбы. Документ имеется в распоряжении RT.

По задумке авторов инициативы, подарки могли бы варьироваться в зависимости от продолжительности брака: например, акции «Алросы» на 60-летие (бриллиантовую свадьбу) или бумаги «Роснефти»/«Транснефти» на 50-летие (золотую свадьбу).

Депутаты считают, что такая мера будет способствовать укреплению семейных ценностей, подчеркнет важность долгосрочных отношений и может способствовать снижению числа разводов.

Матвей Гавриков