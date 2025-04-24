В Арском районе водитель ГАЗ сбил насмерть велосипедистку

Фото: Мария Зверева

24 апреля в Арском районе произошла трагическая авария. По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на женщину-велосипедистку. Пострадавшая пересекала проезжую часть по ходу движения автомобиля.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГАИ.

Госавтоинспекция по Татарстану напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Матвей Гавриков