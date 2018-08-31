Лидеры военно-политических групп ЦАР подписали соглашение о мире

Сегодня, 31 августа, лидеры военно-политических групп Центральноафриканской Республики, которые враждовали более 10 лет, подписали соглашение о мире.

Достигнутой договоренности предшествовал длительный переговорный процесс и консультационный саммит. Непосредственное и ключевое участие в решении основополагающих вопросов стабилизации обстановки в ЦАР принимала делегация из России, передает «Федеральное агентство новостей».

В МИД РФ отметили, что будут следить за ситуацией в республике и взаимодействовать с руководством Республики Судан и Африканским союзом.

Напомним, российская делегация, расследовавшая убийство трех российских журналистов, сегодня вернулась из ЦАР.