В Казани задержали администратора криминальных сайтов, похищавшего деньги с помощью вирусов

Фото: Максим Платонов

В Казани сотрудники ФСБ задержали мужчину, который управлял криминальными сайтами для распространения вредоносного ПО. Он использовал эти ресурсы, чтобы красть деньги у пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленник создавал сайты, на которых при попытке входа загружалось вредоносное программное обеспечение. Это ПО тайно собирало личные данные, включая информацию о криптовалютных кошельках, приватные ключи и пароли. Полученные данные затем использовались для кражи средств.

Реальное время / realnoevremya.ru

Суд признал его виновным по статье 273 УК и назначил наказание в виде двух лет условного лишения свободы.

Анастасия Фартыгина