В Казани задержали администратора криминальных сайтов, похищавшего деньги с помощью вирусов
В Казани сотрудники ФСБ задержали мужчину, который управлял криминальными сайтами для распространения вредоносного ПО. Он использовал эти ресурсы, чтобы красть деньги у пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Злоумышленник создавал сайты, на которых при попытке входа загружалось вредоносное программное обеспечение. Это ПО тайно собирало личные данные, включая информацию о криптовалютных кошельках, приватные ключи и пароли. Полученные данные затем использовались для кражи средств.
Суд признал его виновным по статье 273 УК и назначил наказание в виде двух лет условного лишения свободы.
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