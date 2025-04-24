Правительство одобрило законопроект о страховании безотзывных вкладов на 2,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Правительство России одобрило законопроект о введении страхового возмещения по безотзывным вкладам на сумму до 2,8 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минфин.

Речь идет о депозитах сроком от трех лет, удостоверяемых безотзывными сберегательными сертификатами. Новый лимит будет действовать параллельно с действующей страховкой по обычным вкладам в 1,4 млн рублей, что в сумме составит 4,2 млн рублей.

В министерстве уточнили: снять безотзывный вклад до завершения срока нельзя, при этом у гражданина будет право до окончания срока переуступить его другому лицу.

Такие условия позволят банкам эффективнее управлять ликвидностью, а процентные ставки по таким вкладам могут быть выше стандартных депозитных ставок.

Напомним, что Банк России продлил действие ряда мер поддержки страхового рынка до 31 декабря 2025 года. Это решение принято с учетом текущей экономической и геополитической ситуации, а также опыта реализации предыдущих мер поддержки.

Матвей Гавриков