Национальный режим в закупках: с чем столкнулись участники рынка
Ежегодно практика показывает, что законодательство о закупках является одним из наиболее активно меняющихся. 2024 год не стал исключением. Летом 2024 года был принят федеральный закон об оптимизации положений закупочного законодательства, регламентирующих вопросы импортозамещения (№318-ФЗ от 08.08.2024). Что изменилось и с какими нововведениями пришлось столкнуться участникам рынка, рассказала в авторской колонке руководитель направления по обеспечению ресурсами АО «ТГК-16» Алла Филюшина.
Новая правовая база
Федеральный закон об оптимизации положений закупочного законодательства, регламентирующих вопросы импортозамещения, направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил осуществления закупок при предоставлении национального режима при госзакупках (44-ФЗ) и закупках отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ).
В развитие нововведений правительство РФ приняло Постановление от 23 декабря 2024 г. №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг», детализирующее правила национального режима и утверждающее новые единые правила предоставления национального режима в сфере закупок взамен ряда утративших силу подзаконных актов, содержавших различные правила предоставления национального режима в отношении разных видов товаров, работ и услуг по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ.
«Защитные» меры
Постановлением №1875 введены четыре «защитные» меры:
- Запрет закупок 151 вида товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами или иностранными организациями.
- Ограничение закупок 465 видов товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
- 15-процентное ценовое преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).
- Минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения.
Указанные меры не распространяются на товары, работы, услуги (ТРУ), происходящие из государств — членов ЕАЭС (оказываемые иностранными лицами, зарегистрированными на территории этих государств). Таким товарам, работам, услугам предоставляются равные условия с ТРУ российского происхождения.
Введено единое правило «второй лишний» (запрет на участие в закупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения товаров российского производства) вместо действующего ранее менее жесткого правила «третий лишний».
Подтверждением страны происхождения товара в заявках на участие является указание участниками номера реестровой записи из федерального реестра российской промышленной продукции. Данное требование АО «ТГК-16» указывает в закупочной документации при применении национального режима в части запретов или ограничений при проведении закупочных процедур. В случае отсутствия в вышеуказанном реестре товара, предлагаемого участником к поставке, в открытых закупочных процедурах на ЭТП с применением нацрежима (запрет/ограничение), заявка участника подлежит отклонению.
Федеральный реестр российской промышленной продукции — это систематизированная база данных, содержащая информацию о товарах отечественных производителей. На сайте в сети Интернет в данном федеральном реестре можно найти необходимый товар по ОКПД2, наименованию, производителю, его ОГРН и т. д. Министерство промышленности и торговли РФ отвечает за ведение данного перечня и проведение экспертизы продукции, претендующей на попадание в вышеуказанный реестр.
Подготовительные мероприятия
Работа по приведению в соответствие Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «ТГК-16», локальных нормативных актов компании требованиям нового закупочного законодательства в части применения национального режима в закупках началась в компании сразу после выхода федерального закона №318-ФЗ от 08.08.2024.
Так, к 1 января 2025 г. Положение о закупках компании было приведено в соответствие новым правилам применения национального режима в закупках товаров, работ, услуг. Помимо этого, уже после выхода Постановления №1875, в конце декабря 2024 г. потребовалось оперативно скорректировать все типовые шаблоны закупочных документаций, актуализировать их в Единой автоматизированной системе закупок в 1С:ERP, обучить закупочный персонал Общества новым правилам и требованиям по проведению закупок.
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