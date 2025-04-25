Национальный режим в закупках: с чем столкнулись участники рынка

Фото: Руслан Ишмухаметов

Ежегодно практика показывает, что законодательство о закупках является одним из наиболее активно меняющихся. 2024 год не стал исключением. Летом 2024 года был принят федеральный закон об оптимизации положений закупочного законодательства, регламентирующих вопросы импортозамещения (№318-ФЗ от 08.08.2024). Что изменилось и с какими нововведениями пришлось столкнуться участникам рынка, рассказала в авторской колонке руководитель направления по обеспечению ресурсами АО «ТГК-16» Алла Филюшина.

Новая правовая база

Федеральный закон об оптимизации положений закупочного законодательства, регламентирующих вопросы импортозамещения, направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил осуществления закупок при предоставлении национального режима при госзакупках (44-ФЗ) и закупках отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ).

В развитие нововведений правительство РФ приняло Постановление от 23 декабря 2024 г. №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг», детализирующее правила национального режима и утверждающее новые единые правила предоставления национального режима в сфере закупок взамен ряда утративших силу подзаконных актов, содержавших различные правила предоставления национального режима в отношении разных видов товаров, работ и услуг по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ.

«Защитные» меры

Постановлением №1875 введены четыре «защитные» меры:

Запрет закупок 151 вида товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами или иностранными организациями. Ограничение закупок 465 видов товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 15-процентное ценовое преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). Минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения.

Указанные меры не распространяются на товары, работы, услуги (ТРУ), происходящие из государств — членов ЕАЭС (оказываемые иностранными лицами, зарегистрированными на территории этих государств). Таким товарам, работам, услугам предоставляются равные условия с ТРУ российского происхождения.

Введено единое правило «второй лишний» (запрет на участие в закупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения товаров российского производства) вместо действующего ранее менее жесткого правила «третий лишний».

Подтверждением страны происхождения товара в заявках на участие является указание участниками номера реестровой записи из федерального реестра российской промышленной продукции. Данное требование АО «ТГК-16» указывает в закупочной документации при применении национального режима в части запретов или ограничений при проведении закупочных процедур. В случае отсутствия в вышеуказанном реестре товара, предлагаемого участником к поставке, в открытых закупочных процедурах на ЭТП с применением нацрежима (запрет/ограничение), заявка участника подлежит отклонению.

Федеральный реестр российской промышленной продукции — это систематизированная база данных, содержащая информацию о товарах отечественных производителей. На сайте в сети Интернет в данном федеральном реестре можно найти необходимый товар по ОКПД2, наименованию, производителю, его ОГРН и т. д. Министерство промышленности и торговли РФ отвечает за ведение данного перечня и проведение экспертизы продукции, претендующей на попадание в вышеуказанный реестр.

Алла Филюшина: «Работа по приведению в соответствие Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «ТГК-16», локальных нормативных актов компании требованиям нового закупочного законодательства в части применения национального режима в закупках началась в компании сразу после выхода федерального закона». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Подготовительные мероприятия

Работа по приведению в соответствие Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «ТГК-16», локальных нормативных актов компании требованиям нового закупочного законодательства в части применения национального режима в закупках началась в компании сразу после выхода федерального закона №318-ФЗ от 08.08.2024.

Так, к 1 января 2025 г. Положение о закупках компании было приведено в соответствие новым правилам применения национального режима в закупках товаров, работ, услуг. Помимо этого, уже после выхода Постановления №1875, в конце декабря 2024 г. потребовалось оперативно скорректировать все типовые шаблоны закупочных документаций, актуализировать их в Единой автоматизированной системе закупок в 1С:ERP, обучить закупочный персонал Общества новым правилам и требованиям по проведению закупок.