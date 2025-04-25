Новости общества

12:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Армия Индии сообщила об обстреле своих пограничных постов со стороны Пакистана

08:33, 25.04.2025
Армия Индии сообщила об обстреле своих пограничных постов со стороны Пакистана
Фото: Rowan Heuvel на unsplash.com

Армия Индии сообщила об обстреле своих пограничных постов со стороны Пакистана. По данным телеканала NDTV, стрельба из стрелкового оружия началась вечером 24 апреля и индийские силы «эффективно отреагировали» на атаку. Жертв и пострадавших не зафиксировано.

Этот инцидент произошел всего через несколько дней после террористического нападения на туристов в Джамму и Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Ответственность за это нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба»*.

В ответ на эскалацию конфликта индийское правительство приняло ряд мер: сократило число сотрудников посольств Индии и Пакистана, приостановило действие договора о водах Инда и закрыло пограничный переход Вагах — Аттари. Нью-Дели также потребовал от пакистанских граждан покинуть страну до 1 мая и запретил им въезд по визовой системе СААРК.

Аналитики утверждают, что текущая эскалация может быть масштабнее, чем в 2019 году. Бывший министр информации Пакистана Муртаза Соланги уточнил, что обе страны могут понести серьезные потери, если Индия не остановит свои действия.

Справка

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также