Армия Индии сообщила об обстреле своих пограничных постов со стороны Пакистана

Армия Индии сообщила об обстреле своих пограничных постов со стороны Пакистана. По данным телеканала NDTV, стрельба из стрелкового оружия началась вечером 24 апреля и индийские силы «эффективно отреагировали» на атаку. Жертв и пострадавших не зафиксировано.

Этот инцидент произошел всего через несколько дней после террористического нападения на туристов в Джамму и Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Ответственность за это нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба»*.

В ответ на эскалацию конфликта индийское правительство приняло ряд мер: сократило число сотрудников посольств Индии и Пакистана, приостановило действие договора о водах Инда и закрыло пограничный переход Вагах — Аттари. Нью-Дели также потребовал от пакистанских граждан покинуть страну до 1 мая и запретил им въезд по визовой системе СААРК.

Аналитики утверждают, что текущая эскалация может быть масштабнее, чем в 2019 году. Бывший министр информации Пакистана Муртаза Соланги уточнил, что обе страны могут понести серьезные потери, если Индия не остановит свои действия.

