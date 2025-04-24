Гидрометцентр Татарстана предупредил о резком похолодании и мокром снеге 27—30 апреля
Согласно докладу-консультации Гидрометцентра Татарстана, 27—30 апреля на территории региона ожидается существенное ухудшение погодных условий.
- 25—26 апреля температура воздуха составит +15... +23°C, возможны кратковременные дожди с грозами и усиление ветра до 15—17 м/с. Однако уже 27—28 апреля произойдет резкое похолодание: ночные температуры опустятся до +1... -2°C, днем не выше +4... +9 °C. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сохранится сильный северный ветер.
- 29—30 апреля также ожидаются осадки смешанного характера, местами возможны заморозки. Дневная температура составит +8... +13°C. Среднесуточные температуры будут на 5—6 градусов ниже нормы.
В ведомстве отметили, что похолодание может негативно сказаться на начале вегетации и цветении плодовых культур.
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