В Казани рабочие приступили к разбору фасада ЦУМа

Фото: Динар Фатыхов

В Казани приступили к разбору фасада бывшего ЦУМа, расположенного на ул. Московской. В здании планируют открыть Центр народно-художественных промыслов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рабочие уже разобрали стеклянный фасад первого этажа и уличную лестницу. Ведется демонтаж второго этажа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Реконструкцией здания займется ООО «Евростройхолдинг+». Контракт с компанией в прошлом году подписал Главстрой Татарстана. Реконструкция обойдется в 4 млрд рублей.

Напомним, площадь казанского ЦУМа достигает 32 тысяч «квадратов». После реконструкции там расположится Центр народно-художественных промыслов и мастеров — мастерские, производственные площадки, а также пространства для проведения мастер-классов.



— Стоит задача вернуть былую славу Центрального универсального магазина. Если кто помнит, в свое время это действительно был центральный магазин, — рассказывал в 2023 году заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.



Галия Гарифуллина