«Дорога кормит всех»: сервис на 1 млрд в Лаишево, картинг в Алексеевском и резидент в «Турбине»

Инвестсовет одобрил четыре инвестпроекта на 2,46 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Четыре новых проекта общей стоимостью 2,46 млрд рублей одобрил сегодня Инвестиционный совет под председательством Рустама Минниханова. Самый крупный — многофункциональный автомобильный комплекс «Ирбис» стоимостью 1 млрд рублей, который разместится в Лаишевском районе. Остальные инвесторы заявили проекты с более скромным «чеком» — от 350 до 500 млн рублей, но всех объединяет выход на длинную дистанцию окупаемости со сроком от 7 до 10 лет. По словам главы Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талии Минуллиной, сейчас сложно прогнозировать какой-либо рост инвестиций внутри страны, но есть интерес иностранного бизнеса к Татарстану. Индия, Китай, Турция ведут переговоры, создавая задел на будущее, отметила она. Подробнее — в материале «Реального времени».

Четверо смелых

Апрельская заявка на утверждение Инвестиционным советом Татарстана впервые оказалась непривычно короткой. АИР подготовило четыре инвестиционных проекта, что случается редко. Вселяла уверенность в устойчивость котировок общая сумма инвестиций — 2,46 млрд рублей. Это и правда не может не впечатлять. Ведь в условиях высокой ставки ЦБ немногие решаются идти на риски инвестировать в новые запуски. А тут сразу два с лишним миллиарда в моменте. Как говорится, смельчаки были, есть и будут.

По окончании заседания глава АИР Талия Минуллина, как обычно, поделилась с журналистами подробностями защиты. Одобрение получили проект строительства многофункционального автокомплекса «Ирбис» стоимостью 970 млн рублей в Лаишевском районе, создание установки биогаза стоимостью 640 млн рублей в Менделеевском районе, возведение картинг-центра в Алексеевском районе стоимостью 350 млн рублей и расширение производства высокоточного оборудования стоимостью 350 млн в Зеленодольском районе.

Перед защитой каждый из этих проектов прошел тщательную финансовую и юридическую экспертизу с точки зрения состоятельности, отметила Талия Минуллина. В результате инвесторы смогут воспользоваться преференцией и получить землю без проведения торгов. «Если инвестор просит что-то большее, то эти пожелания рассматриваются, — добавила она.

Понимая, что частных инвесторов во время охлаждения экономики не может быть много, АИР ведет переговоры с азиатскими государствами. «Интерес иностранных инвесторов не угас. Практически каждый день мы обсуждаем проект. Сегодня утром была большая индийская делегация, которая входит в десятку миллиардеров Индии. Вчера с представителями КНР обсуждали новое производство в Буинском районе. Турецкие бизнесмены заинтересованы по сельскохозяйственной части, по зерну. Иностранных инвестиций стало кратно меньше, но они есть», — сообщила она.

«Ирбис» расширяется в Татарстане

Наиболее крупным по масштабу инвестиций и размеру земельного участка стал проект ГК «Ирбис». Ей будет предоставлено 10 га земли за километр до въезда на трассу М-12 возе села в Лаишевском районе.

— Говорят, дорога кормит всех. Это как раз тот самый случай с М-12. Если раньше понятие «придорожный сервис» воспринималось скептически, то сейчас к нему предъявляются особые требования, — пояснила Талия Минуллина. — По автомобильным дорогам путешествует все больше туристов, и с детьми, поэтому уровень сервиса повышается. Все, что может понадобиться на пути следования, туристы должны иметь возможность купить, — отметила она.

По ее словам, на сопровождении агентства находится несколько подобных проектов.

предоставлено пресс-службой АИР

— В Татарстане с точки зрения получения земельных участков и согласования в процессе проектирования и строительства проще, чем в остальных регионах, — объяснил гендиректор «Ирбиса» Ирек Валиев желание вкладывать в М-12.

Впрочем, есть и другие мотивы. Рядом ГК «Дорхан» строит логистический комплекс под маркетплейс Ozon, запланировано строительство 4 млн кв. м жилья.

В составе комплекса «Ирбис» будет построена многотопливная АЗС, супермаркет, парковка, гостиница, площадка для караванеров, автосервис. Ожидаемый трафик по трассе — 2 тысячи машин в сутки. Причем больше легковых автомобилей, чем грузовых. «Грузопоток становится меньше из-за санкций», — заметил Валиев. Окупаемость проекта — 10 лет. Пуск комплекса запланирован на 2026 год.

Кому поможет Москва, а кто построит за свои

Руководитель НПО «Энерготех» Артур Полев собирается построить комплекс по утилизации отходов производства сельхозпредприятий по федеральной программе «Применение вторичных ресурсов в сфере сельского хозяйства». 90% инвестиций поступят оттуда, а 10% — собственные средства. Ему выделили 6 га земли в Менделеевском районе.

Срок реализации — 15 лет, срок окупаемости — 7,5 года. Запустить планируют в конце 2026 года. «На выходе — биогаз, а промышленность получит заказы на изготовление оборудования. Еще 200 млн выручки ежегодно», — сообщил спикер.

предоставлено пресс-службой АИР

Алексеевский район обогатится картинг-центром с гоночной трассой, который построят по европейским стандартам. Инвестором выступила татарстанская компания НПП «ГКС». Как сообщил гендиректор Айрат Сабиров, инвестиции составят 350 млн рублей, а окупаемость — 7 лет.

предоставлено пресс-службой АИР

По его словам, выбор места обусловлен тем, что там уже строится крупный отель и развлекательная зона. До этого компания построила мототрассу в Высокогорском районе. Правда, дети могут пользоваться ею бесплатно, а в Алексеевском районе смогут посещать платно. В сутки на трассе могут тренироваться 200 ребят по пяти категориям сложности.

Зеленодольское ООО «НПП БМТ» Ильдара Вальшина расширяет мощности по производству высокоточного оборудования в промпарке «Турбина». Инвестиции составят 350 млн, окупаемость — 8 лет. Оборудование предназначено для нефтегазовой отрасли, фармацевтики. Оно строится по собственным патентам (их 40), рассказал учредитель. Больше всего он доволен оперативностью. «Вопрос возникал в пять вечера, а в пять утра получал ответ. Как будто не спят», — пошутил Вальшин.