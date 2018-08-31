Подозреваемые в покушении на Захарченко диверсанты задержаны
Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР Александра Захарченко
«Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики», — цитирует «Интерфакс» источника в силовых структурах Донецка.
Подозреваемые в момент задержания находились в автомобиле.
Напомним, глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение в центре Донецка. Взрыв произошел сегодня, 31 августа, в 17.30 рядом с кафе «Сепар», где он находился.Происшествия
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