Подозреваемые в покушении на Захарченко диверсанты задержаны

Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР Александра Захарченко

«Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики», — цитирует «Интерфакс» источника в силовых структурах Донецка.

Подозреваемые в момент задержания находились в автомобиле.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение в центре Донецка. Взрыв произошел сегодня, 31 августа, в 17.30 рядом с кафе «Сепар», где он находился.