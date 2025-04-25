Футбольный сезон Татарстана стартовал с победы «Стрелы» в Суперкубке

В чемпионате республики играет футболист, чья сборная опережала нынешних финалистов чемпионата Европы — Испанию и Англию

«Стрела» с Суперкубком Татарстана. Фото: предоставлено федерацией футбола Татарстана

В субботу, 26 апреля, стартует первый тур чемпионата Татарстана по футболу. Между тем официальный сезон был открыт в прошлое воскресенье, когда на стадионе «Электрон» казанская «Стрела» и «Алабуга» из Елабуги разыграли Суперкубок, доставшийся казанцам, которые лучше пробили пенальти. «Реальное время» рассказывает об ожиданиях перед стартом нового сезона.

«Обе команды сильные, приятно наблюдать за их единоборством»

Уже сама игра на Суперкубок продемонстрировала, что стартующие команды находятся в хорошей физической форме, и никаких ссылок на весенний футбол, как случалось ранее, можно не делать. Впрочем, старт чемпионата РТ — 2025 во многом будет не похож на то, к чему привыкли. Начнем с того, что для старта был задействован легендарный «Электрон», который ранее славился своим газоном настолько, что его берегли, начиная проводить матчи только ближе ко второму кругу. Остается непонятным, когда по расписанию участницы чемпионата республики вернутся на «Электрон», но он все еще в порядке после реконструкции, проведенной перед чемпионатом мира.

Не подвел газон и в этот раз, несмотря на мелкий дождик. Ничто не мешало комбинировать, игроки команд твердо стояли на ногах, пожалуй, за исключением новичка и при этом одного из ветеранов «Алабуги» Алмаза Насыбуллина, который то и дело норовил выбить мяч в подкате. У него на матче была персональная группа поддержки из друзей. Насыбуллин их не подвел, подчищал на своем фланге так, что опасность воротам оттуда практически не исходила, уверенно реализовал пенальти.

— Если бы елабужане не попали в штангу и не пульнули выше ворот в серии пенальти, то результат матча мог быть иным, — поделился эмоциями начальник отдела развития спорта высших достижений Минспорта РТ Раиф Вафин. — В любом случае обе команды сильные, и приятно было наблюдать за их единоборством.

Александр Гусев, Раиф Вафин, Ольга Павлова (слева направо). Реальное время / realnoevremya.ru

— Елабуга уже несколько лет является одной из сильнейших в республике. Неизменно растет класс игроков. Мы очень благодарны руководителям района, команды, ее спонсорам. Ваши подопечные демонстрируют современный красивый, результативный футбол, — дал свою оценку президент Федерации футбола Татарстана Александр Гусев.

В чемпионате Татарстана выступает бронзовый призер чемпионата Европы

«Алабуга» остается в числе претендентов на итоговый успех. Она стартует против дерзкого новичка «Турбины-Строитель» из Набережных Челнов. По сути, это будет дерби, поскольку базово команда Елабуги собрана из воспитанников челнинского футбола, откуда вышел и главный тренер команды Владимир Барышев, плюс ее ветеран Антони Чиковани, который застал еще времена предыдущей команды города, выступавшей на уровне чемпионата республики «Елабуга-Эссен» под руководством Нургаяна Ахметова.

Команда у Барышева, кстати, обучавшегося футбольному мастерству у того же наставника, что и земляк Александр Бухаров, — Наиля Саидова, — опытная, обученная. Сейчас состав елабужан дополнило трио казанцев. 30-летний Алмаз Насыбуллин, известный по многим командам, но прежде всего, наверное, по «Мотор-Академии», где он «цементировал» оборону студенческой сборной Поволжского университета спорта. И два футболиста 1998 года рождения: Адиль Мухаметзянов, который гонял еще за зеленодольский «Анжи-Юниор» у покойного наставника Сергея Герасимца, и Амир Гаврилов, экс-игрок юниорских сборных России. Гаврилов родом из Нижнекамска, его воспитывал наставник Павел Зотов, сам игравший за местные команды «Елабуга-Кедр» и «МПО ЖХиБ».

Руководство «Турбины-Строитель» Арсен Залеев (слева) и Валерий Четверик. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но Гаврилов сам по себе интересен — как бронзовый призер юниорского первенства 2015 года, когда сборной руководил Михаил Галактионов. Среди чемпионов — сын Зинедина Зидана — голкипер сборной Франции Лука Зидан, среди неудачников — Кукурелья и Дани Ольмо, вылетевшие из сборной Испании в четвертьфинале, и Трент Александер-Арнольд, чью Англию обыграли россияне на той же стадии. Наиболее известные выходцы той сборной — «спартаковец» Александр Максименко, бывшие «рубиновцы» Александр Ломовицкий и Георгий Махатадзе, бывший «нефтехимик» Никита Калугин. Что любопытно: через год россияне неудачно сыграли на юниорском чемпионате мира, даже не выйдя из группы, но там партнерами Гаврилова были уже Денис Адамов и Данил Круговой, Константин Кучаев и Федор Чалов.

Перед стартом сезона представители нынешнего елабужского футбола Гаврилов и Ахметов еще могут повспоминать славное прошлое (елабужское «Торпедо» громило в чемпионате СССР команду самого Леонида Слуцкого — 3:0), но сейчас вспоминается пожелание Гусева: «Желаю вам продолжать доставлять болельщикам удовольствие своей игрой, а там — как дело пойдет».

Александр Гусев: «Игра получилась бескомпромиссная, яркая, сплошные единоборства»

Александр Гусев выразил свое мнение и по победителю Суперкубка: «Стрела» второй год является безусловным лидером татарстанского футбола. Первая игра — это тактические, технические ошибки, но игра получилась бескомпромиссная, яркая, сплошные единоборства с решающими пенальти».

Олег Миронов, главный тренер «Стрелы». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лучшим игроком Суперкубка был признан «стрелок» Адель Салимов, и тут можно довериться специалистам, поскольку «Стрела» была и остается тренерской командой, детищем Олега Миронова. В той же «Алабуге» можно было отметить трио Алмаз (Насыбуллин), Гавр (Гаврилов), Адиль (Мухаметзянов), в том числе за счет постоянного подсказа и подбадриваний друг друга. Можно было отметить 23-летнего Артура Филимонова, который в зимнем сезоне ярко проявил себя в составе челнинской «Турбины-Строитель». А «стрелки» выглядели единым механизмом, отдельные части которого стороннему зрителю можно будет различить с пятой-шестой игры, не ранее. К примеру, перед началом сезона «Стрела» потеряла капитана команды и лучшего полузащитника чемпионата Татарстана прошлого сезона Раята Шарафутдинова, перешедшего в команду второго дивизиона «Сокол». С другой стороны, из «Сокола» в «Стрелу» и — одновременно — в любительский футбол вернулись Адель Бариев и Артем Бердов. Для стороннего наблюдателя ничего не изменилось. Сила команды как была в слаженности и взаимозаменяемости, так и осталась.

— Они же тренируются каждый день, отсюда и сыгранность — пояснил известный казанский футболист-любитель Александр Громыко.

Что касается Олега Миронова, то он характеризовал своих подопечных как больших работяг:

— На стадионе «Баско», где мы зимой тренировались, самостоятельно очищали игровую площадку размером 30 на 40 метров, на ней и проводим тренировочные занятия. Функциональную площадку там же поддерживаем. В итоге во время первых игр в манеже пространственных ощущений не хватало. В этом, конечно же, есть минусы, но плюсы в том, что мы ни от кого не зависим. И отдельное спасибо родителям, поддерживающим энтузиазм ребят, которые мотивированы тем, что могут заиграть в профессиональном футболе. В этом плане уже есть плюсы в том, что кто-то уже заиграл за Поволжский университет, принимает участие в студенческих соревнованиях. Правда, и минус в этом был, поскольку в случае накладок мы отдаем приоритет матчам за студенческую команду, — рассказал тренер.



Лауреат Рустэм Канипов (в центре) с Александром Гусевым (слева) и Раифом Вафиным. предоставлено федерацией футбола Татарстана

На две команды меньше, но на одну «роднее»

«Стрела» в первом туре чемпионата поедет в Бугульму, к местному «Нефтянику», который в прошлом году выступал как «Татград». В этом году количество команд в чемпионате республики сократилось до 11. Не заявились сразу три казанские команды: «Интеллигент Строй», «Нэфис», и «СервисМонтажИнт». Помимо того, прошлогодний участник «Казанской зоны» чистопольский «Труд» отыграл в зимнем чемпионате республики, но сейчас команды нет среди стартующих. Эти потери в «Казанской зоне» в какой-то мере возместил старый знакомый — команда «Трудиков», она же «Вахитка», дружина Рустэма Канипова «Алга Групп-Трудовые резервы». Именно ей предстоит открывать официальный сезон матчем на домашней арене — на «Трудовых резервах», где команда будет принимать 26 апреля в 12 часов дня гостей из ФК «Менделеевск».

Школа «Трудиков» — «Вахитки» известна на всю Казань, а сейчас ее прославляет Владимир Байрамов, ранее работавший там с детской командой. С 2023 года Байрамов выигрывает все на уровне чемпионата и Кубка Туркменистана вместе с безоговорочным лидером местного футбола — командой «Аркадаг».

Уже 10 мая, после Дня Победы, команде Байрамова предстоит финал азиатского Кубка вызова в Камбодже против местной команды «Преа Хан Рич Свай Риенг».

В прошлые годы выступления «Вахитки» проходили мимо внимания главного клуба города. Не вызывали интереса Артур Гилязетдинов, выступающий сейчас в первой лиге за команду «Енисей» из Красноярска, братья Алексей и Дмитрий Ларины, которые переходили в профессиональный футбол через академию саранской «Мордовии». А сейчас «Алга Групп-Трудовые резервы» возвращается в чемпионат Татарстана с новой группой воспитанников футбольной школы.

Кстати, братья Ларины, а также весьма заметный в прошлом ветеран футбола и мини-футбола Марат Сагиров, заметный поныне голкипер мини-футбола Евгений Мусолин, заметный по выступлениям в Медиалиге Норик Авдалян, чемпион России среди СДЮСШОР 1997 года рождения Никита Михайлов и многие другие знаковые футболисты собрались сейчас в составе команды «Родня». Дружина тренера Альберта Гимаева и консультанта тренерского штаба Марата Гиззатова тренировалась на поле спорткомплекса «Буревестник», Поволжского университета спорта, но играть матч первого тура будет на «Моторе», принимая в гости команду «Элмэт» из Альметьевска.

Главный тренер «Динамо» Александр Ивлев с ветераном команды Дмитрием Орловым. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Камерунец из чемпионатов Казахстана и Узбекистана в чемпионате РТ

В прошлом году «родные» выступали в чемпионате Татарстана под названием «Восход», от которого еще не успели отвыкнуть. Так, на Суперкубке, когда три группы поддержки «Алабуги», «Стрелы» и персонально Алмаза Насыбуллина что-то скандировали, то и футболисты «Родни» выкрикнули речевку с упоминанием команды «Восход». Видимо, переименование команды пришлось прямо перед заявочным периодом. Судя по всему, и у «Алга Групп-Трудовые резервы», и у «Родни» будет схожесть в том, что у представителей тренерского штаба в командах играют сыновья.

У «Родни», кстати, наибольшее количество футболистов с солидным бэкграундом, может быть, качественно уступающих «Алабуге», хотя камерунец Нзимен Чамедьеу играл в чемпионатах Казахстана и Узбекистана. Известных футболистов перечислять можно долго, но можно отметить дуэт Артема Карповича и Даниила Константинова, которые ранее выступали за другую казанскую команду, «Динамо», и Константина Вахтерова, перешедшего в команду из «Сокола».

«Мы сейчас пребываем в статусе дублирующей команды «Сокола», выступающего на уровне второй лиги и передающего нам ряд молодых пацанов для получения игровой практики. Глобальная цель команды — сохранить для профессионального спорта как можно более перспективных воспитанников казанских футбольных школ», — пояснил тренер «динамовцев» Александр Ивлев.

«Динамовцам» на старте предстоит выезд в Набережные Челны и матч против местного КАМАЗа.

