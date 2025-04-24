В Набережных Челнах задержали подростков-угонщиков

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах полицейские задержали троих 14-летних угонщиков, которые угнали автомобиль ВАЗ-2114. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Потерпевший сообщил, что его автомобиль был угнан у дома в поселке ЗЯБ. Полицейские быстро нашли машину в исправном состоянии, а оставленные угонщиками следы помогли установить их личности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все задержанные учатся в разных школах города. Двое из них уже имели проблемы с законом и состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Подростки признались в угоне и, по мнению полиции, могут быть причастны к другим подобным преступлениям.

В отношении угонщиков возбуждено уголовное дело по статье 166 УК «Угон». Им назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, и им грозит до 5 лет лишения свободы.

Анастасия Фартыгина