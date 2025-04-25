Бизнес ждет сигнала от Эльвиры Набиуллиной

Сегодня Банк России обновит макропрогноз и примет решение по ключевой ставке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина продолжает борьбу с инфляцией в России. Фото: Реальное время

Очередное заседание Совета директоров ЦБ РФ обещает обойтись без сюрпризов — ключевую ставку сохранят на уровне 21%, считают эксперты. Время для ее снижения, по их словам, пока не наступило и, возможно, его можно будет ожидать в июне — июле. Инфляция в России по-прежнему высокая, а ситуация в экономике непредсказуема из-за торговых войн. Аналитическая служба «Реального времени» обсудила прогнозы снижения ставки с ведущими экономистами страны.

Сегодняшнее заседание Совета директоров ЦБ РФ пройдет на фоне неоднозначных тенденций. «С одной стороны, еще высокая, но замедляющаяся быстрее прогноза ЦБ инфляция, неожиданно сильное укрепление рубля, снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, замедление роста кредитования и денежной массы и все более явные признаки охлаждения экономической активности, — перечисляет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. — С другой стороны, инфляционное давление в продовольственных товарах и услугах остается очень высоким и слабо чувствительным к денежно-кредитным условиям, спрос поддерживается высокими бюджетными расходами начала года и все еще высокими темпами роста зарплат».

— На наш взгляд, как и на мартовском заседании, единственным вариантом станет сохранение ставки на текущем уровне 21%, а основная дискуссия может развернуться вокруг сигнала (умеренно-жесткий или нейтральный), — прогнозирует Ольга Беленькая. — Заседание 25 апреля будет «опорным», то есть ЦБ обновит свой макропрогноз, в том числе и прогноз средней ключевой ставки.

Замедление инфляции с коррекцией на сезонность в I квартале 2025 года происходило быстрее февральского прогноза ЦБ, прежде всего за счет неожиданно сильного укрепления рубля, а также охлаждения кредитования, объясняет Беленькая. По оценкам «Финама», в случае отсутствия сильных шоков, годовая инфляция на конец года может составить около 7%, то есть вблизи нижней границы февральского прогноза ЦБ (7-8%).

Замедление инфляции с коррекцией на сезонность в I квартале 2025 года происходило быстрее февральского прогноза ЦБ. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Это может дать основания регулятору пересмотреть прогноз инфляции в сторону снижения, а также смягчить сигнал до нейтрального. Но в условиях приостановки снижения инфляционных ожиданий населения в апреле, а также усиления внешних рисков со стороны тарифных войн, ЦБ может вновь сделать выбор в пользу сохранения в сигнале указания на возможность повышения ключевой ставки, чтобы рынок не воспринял переход к нейтральному сигналу как подготовку к началу ее снижения, и не произошло бы преждевременного смягчения денежно-кредитных условий», — комментирует аналитик.

Ситуация в экономике развивается по пути «мягкой посадки», и сохранение ключевой ставки в реальном выражении на рекордных значениях в течение длительного времени может избыточно охладить экономическую активность, считает она.



— Наиболее вероятным сценарием является сохранение ставки в пятницу на существующем уровне 21%, так как инфляция высокая, торговая война продолжается, — считает экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов. — Скорее всего, смягчится тональность заявлений Банка России, а в июне — июле при отсутствии «черных лебедей» возможно снижение ставки до 20%, а осенью до 19%.

Условия, сложившиеся в I квартале 2025 года, позволяют надеяться на переход к снижению ключевой ставки с июня — июля с выходом к 16% к концу года. «Однако сейчас, с учетом возросших рисков со стороны мировой экономики из-за тарифных войн, ситуация со сроками начала снижения ключевой ставки выглядит менее определенной. В случае серьезного внешнего шока инфляция, скорее всего, будет выше за счет слабого рубля и роста незаякоренных инфляционных ожиданий, и ЦБ с учетом его намерения добиться снижения инфляции к цели 4% в 2026 году при любых условиях приходится учитывать этот риск. Соответственно, он может проявлять больше осторожности в сроках начала снижения ключевой ставки», — считает Ольга Беленькая.

Условия, сложившиеся в I квартале 2025 года, позволяют надеяться на переход к снижению ключевой ставки Центробанком с июня — июля с выходом к 16% к концу года. Арсений Губаев / realnoevremya.ru

— По ближайшему заседанию все, начиная от таких финансовых тяжеловесов, как глава ВТБ Андрей Костин, и заканчивая независимыми аналитиками, сходятся, что ставку сохранят, — говорит финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности Ян Арт. — Полагаю, что с учетом замедления инфляции и укрепления рубля ЦБ мог бы пойти на символическое снижение — до 19—20%.

«Однако в недавнем бюллетене Банк России ссылается на небольшой рост инфляционных ожиданий — больше, чем в марте, хотя и меньше, чем в январе и феврале. Видимо, это следует воспринимать как обоснование сохранения ставки на прежнем уровне», — отметил эксперт.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает, что ставку сохранят, сигнал вряд ли смягчат. К весне 2025 года российская экономика оказалась в точке перегиба. Экономическая активность значимо замедлилась, «пенка» от перегрева экономики опадает, снижаются кредитная активность и острота кадрового голода. При этом отсутствуют явные угрозы бюджетной стабильности, а рост доходов бюджета существенно опережает инфляцию. Несмотря на отдельные признаки ослабления геополитической напряженности, общий уровень неопределенности в глобальной экономике вырос, в первую очередь из-за непредсказуемой тарифной политики США. Снижение процентных ставок, начавшееся в прошлом году, продолжилось в Еврозоне, но, скорее всего, близко к завершению в США, комментирует он.

Инфляционное давление в продовольственных товарах и услугах остается очень высоким и слабо чувствительным к денежно-кредитным условиям. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— До конца года мы ожидаем снижения инфляции — до 6,5%, оптимистичнее, чем ЦБ, и инфляционных ожиданий — с 14% в январе до 9% в конце года. От скорости и траектории снижения инфляции будет зависеть политика Банка России, — прогнозирует Антон Табах.

Выбор регулятора зависит от оценок успешности собственных усилий по охлаждению экономики и недопущению полноценной заморозки, то есть рецессии. «Если реализуется сценарий «мягкой посадки», то мы увидим ставку в 18—19% в конце года и достижение цели по инфляции в I полугодии 2026 года с возвратом ключевой ставки на уровень ниже 10% в начале 2027-го, — считает он. — Рост экономики замедлится до 1,5% в этом году и до 2,2% в следующем».

