АвтоВАЗ отзывает более 47 тыс. автомобилей Lada Vesta и Largus
АвтоВАЗ проводит отзывную кампанию, в рамках которой планируется установить блок управления системой вызова экстренных служб на 47,1 тыс. автомобилей. Об этом сообщил Росстандарт.
В отзыве участвует 22 731 автомобиль Lada Vesta и 24 408 автомобилей Lada Largus. Мероприятие направлено на устранение выявленного отсутствия блока управления системой экстренного вызова.
Напомним, что недавно ООО «Сузуки мотор рус» объявило отзыв 3 756 автомобилей Suzuki SX4 и Vitara, проданных в период с 2016 по 2022 год.
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