В Казани запустят специальные автобусы к кладбищам на памятные дни
В Казани на памятные даты — 29 апреля (Радоница), 9 мая и 7 июня (Троицкая родительская суббота) — будут работать дополнительные автобусные маршруты до городских кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.
- На маршрут Проспект Победы — Самосыровское кладбище выйдут 7 автобусов №201с. Также 6 автобусов №202с будут курсировать от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища.
- Для жителей Дербышек предусмотрен автобус №204с, который будет ездить от жилого комплекса до кладбища в этом же районе. Автобус №205с свяжет ДК железнодорожников с Юдинским кладбищем.
- Четыре автобуса №206с будут курсировать от КДК им. Ленина до кладбища в Сухой реке. Автобус №207с обеспечит связь между Самосыровским и Курганским кладбищами.
- Шесть автобусов №208с будут ездить по маршруту ул. Гаврилова — кладбище в Сухой реке, а специальный автобус №209с свяжет площадь Вахитова с Татарским кладбищем. Автобус №210 будет курсировать между Самосыровским и Мусульманским кладбищами.
- Кроме того, некоторые маршруты будут работать по графику рабочего дня, включая автобусы №2, 23, 37а, 46, 56, 71 и 72.
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