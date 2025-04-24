Банк России опубликовал курс валют на 25 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 25 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль сдал позиции.
Доллар поднялся на 0,49 рубля, евро — на 0,14 рубля, юань — на 0,06 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 82,86 рубля;
- евро — 94,71 рубля;
- юань — 11,40 рубля.
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