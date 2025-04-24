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Банк России опубликовал курс валют на 25 апреля

18:50, 24.04.2025
Банк России опубликовал курс валют на 25 апреля
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 25 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль сдал позиции.

Доллар поднялся на 0,49 рубля, евро — на 0,14 рубля, юань — на 0,06 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 82,86 рубля;
  • евро — 94,71 рубля;
  • юань — 11,40 рубля.
Матвей Гавриков

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