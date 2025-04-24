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Президент Эстонии отказался подписывать закон против РПЦ

16:24, 24.04.2025
Президент Эстонии отказался подписывать закон против РПЦ
Фото: Динар Фатыхов

Президент Эстонии отказался утвердить поправку, направленную против Русской православной церкви, посчитав ее противоречащей Конституции страны.

Правительство страны одобрило законопроект о внесении изменений в закон о церкви. Если его утвердит местный парламент, Эстонская православная церковь будет вынуждена разорвать все свои связи с Московским патриархатом.

Ранее Эстония ввела национальные финансовые санкции против министра спорта России Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестры бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой после их исключения из санкционного списка Европейского союза.

Матвей Гавриков

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