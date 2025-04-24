Путин сообщил о дефиците бюджета РФ в 2,2 трлн рублей за первый квартал

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что дефицит федерального бюджета России за январь — март текущего года составил 2,2 трлн рублей.

По словам главы государства, увеличение дефицита связано с ростом расходов на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это решение было принято сознательно для обеспечения своевременного осуществления необходимых экономических действий.

Путин пояснил, что расходы были перенесены на более ранние сроки, чтобы ускорить реализацию национальных проектов, оплату контрактов и начало строительных работ.

— Федеральные и региональные власти получили возможность быстрее запускать мероприятия нацпроектов, — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что этот фактор необходимо учитывать при формировании экономической политики страны.

Напомним, что недавно премьер-министр Михаил Мишустин объявил о росте валового внутреннего продукта (ВВП) России на 4,3% в 2024 году. Мишустин заявил, что динамика роста ВВП значительно опередила показатели стран, которые ввели против России санкции.

Матвей Гавриков