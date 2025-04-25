В Татарстане начались масштабные кадастровые работы для уточнения границ недвижимости

Фото: Екатерина Петрова

В Татарстане начались комплексные кадастровые работы (ККР), которые помогут уточнить границы около 120 тыс. объектов недвижимости. Эти работы проводятся как федерального, так и регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

В рамках регионального этапа будет охвачено более 24,4 тыс. объектов в 68 кадастровых кварталах, включая Казань и 11 районов республики, таких как Агрызский и Зеленодольский. ККР проводятся в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных», а заказчиком выступает Министерство земельных и имущественных отношений республики.

Цель работ — уточнить местоположение границ земельных участков, зданий и объектов незавершенного строительства. Также будут исправлены реестровые ошибки. Правообладатели объектов недвижимости уже получили уведомления через портал «Госуслуги».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Замруководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров уточнил: «Суммарно в этом году в ходе комплексных кадастровых работ будет уточнено около 120 тысяч объектов недвижимости». Он добавил, что объем работ в 2025 году может в два раза превысить объем предыдущих трех лет.

Замминистра земельных и имущественных отношений республики Алмаз Киямов подчеркнул, что процедура бесплатна для правообладателей, которые должны обеспечить доступ к своим объектам. Это уточнение границ поможет избежать проблем при сделках с недвижимостью.

Рабочие встречи с представителями садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) также проводятся для разъяснения законодательных изменений и возможностей оформления прав на объекты недвижимости. Илья Слесарский, председатель Союза садоводов Татарстана, добавил, что работы помогут определить границы земель общего пользования СНТ и создадут условия для реализации программы догазификации садовых участков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что Росреестр Татарстана сообщил об увеличении спроса на загородную недвижимость в марте 2025 года. По сравнению с февралем количество сделок купли-продажи земельных участков выросло на 20,7% (с 5 164 до 6 232), а частных жилых домов — на 19,8% (с 805 до 964).

Анастасия Фартыгина