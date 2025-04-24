В Татарстане повысилась мошенническая активность из-за сдачи выпускных экзаменов

Фото: Максим Платонов

С приближением экзаменов в Татарстане мошенники усилили свои атаки на выпускников и их родителей. Эксперты по кибербезопасности отмечают рост фишинговых сайтов, которые пытаются обмануть людей, предлагая купить готовые ответы на ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщила ГТРК «Татарстан».

Выпускники 9-х и 11-х классов сейчас активно готовятся к экзаменам, и многие из них ищут легких путей к успеху. Однако, как предупреждает преподаватель информатики Раиль Шамсутдинов, «мошенничество с продажей ответов опасно не только потерей конфиденциальных данных, но и финансовыми потерями». Аферисты могут запрашивать личные данные, включая Ф.И.О. и банковские реквизиты, чтобы украсть деньги.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Шамсутдинов также подчеркивает, что «вопросы на ЕГЭ защищены и их никто не знает заранее». Мошенники даже предлагают сдать экзамены вместо учеников, что невозможно.

Эксперты советуют обращаться только к официальным источникам, таким как Рособрнадзор, где можно найти все необходимые материалы для подготовки.

— Знания за деньги не купить, но их можно получить, если полагаться на свои силы, — добавляет Шамсутдинов.

Напомним, что генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам по всей стране обеспечить контроль за соблюдением прав учащихся во время экзаменационной кампании.



Анастасия Фартыгина