Трамп считает, что Путин прислушается к его призыву прекратить удары по Украине
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент России Владимир Путин откликнется на его призыв остановить массированные удары по военным объектам Украины.
Такое заявление американский лидер сделал во время встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме.
Ранее Трамп заявил о своем недовольстве масштабным ударом России по военной инфраструктуре Украины, назвав его «необходимым» и «плохо рассчитанным по времени».
Глава Белого дома призвал к мирному урегулированию конфликта и предложил заключить мирную сделку.
Накануне Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по ключевым объектам военно-промышленного комплекса Украины, включая предприятия авиационной, ракетно-космической и бронетанковой промышленности.
По данным ведомства, все цели были успешно поражены.
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