В апреле интернет-трафик на М-12 в Татарстане увеличился на 71%

Фото: Динар Фатыхов

В апреле интернет-трафик на трассе М-12 в Татарстане увеличился на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в «МегаФоне».

В связи с этим в республике запустили новые базовые станции около населенных пунктов Екатериновка, Бикчураево, Нижняя Сунь, Чирши и Бурды, сообщили в «МегаФоне».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина, проект направлен на повышение комфорта и безопасности на дорогах, развитие населенных пунктов вдоль трасс и устранение цифрового неравенства.

Матвей Гавриков