Власти Армении усилили безопасность на шествии памяти жертв геноцида

Фото: Татьяна Демина

В Ереване прошла традиционная факельная процессия, посвященная памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года. Трагические события унесли жизни около 1,5 млн армян, а также тысяч греков и ассирийцев.

Несмотря на мирный характер мероприятия, власти Армении приняли беспрецедентные меры безопасности, стянув в столицу тысячи полицейских, включая сотрудников из других регионов страны.

Многие эксперты связывают такие действия с опасениями премьер-министра Никола Пашиняна, чья популярность в республике стремительно снижается.

В последнее время требования его отставки звучат все чаще, что, по мнению наблюдателей, может объяснять усиленные меры предосторожности на фоне массовых мероприятий.

Напомним, что недавно в парламенте Армении произошла потасовка между депутатами правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционной «Армении». Конфликт разразился после предложения о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида армян.

Матвей Гавриков