Татарские поэты против искусственного интеллекта

ChatGPT переосмыслил стихи 20–40-летних о матери, родине и любви

К мероприятию нарисовали и кибер-Тукая. Фото: предоставлено Всемирным форумом татарской молодежи

В Казани в историческом здании театра Камала прошел вечер «Поэты vs Искусственный интеллект». В преддверии Дня родного языка Союз писателей Татарстана и Всемирный форум татарской молодежи предложили авторам прочитать свои стихи, а затем свою версию произведений озвучивал ChatGPT. Хоть зрители однозначно выбрали творения живых людей, организаторы намекнули, что не будет лишним проверить через полгода, кто стал писать лучше.

«Мы решили устроить состязание, но это слово не понравилось поэтам»

Как объяснил председатель форума Райнур Хасанов, стихи предложили написать различным нейросетям. Но организаторы мероприятия решили, что именно ChatGPT лучше всего с этим справляется. Как он это делает — неизвестно, ведь компания OpenAi держит свои разработки в секрете.

Идея вечера пришла в голову поэту Булату Ибрагимову во время встречи со своими друзьями Рафисом Нуруллиным и Баязитом Зайдуллиным.

— На первом курсе нас собрал здесь Ильгиз Зайниев, — сообщил Ибрагимов, выйдя на малую сцену исторического Камаловского. — Теперь мы сюда вернулись. Мы решили устроить состязание, но это слово не понравилось поэтам, получился смотр нашего творчества. И мы решили, что через полгода надо проверить, кто стал писать лучше.

Кроме Булата, к микрофону выходили Фаниль Гилязов, Рузаль Мухаметшин, Рифат Салах, Эльвира Хадиева, Лилия Гибадуллина, Гелюся Батталова, Дания Нагим и Алина Хабибуллина. Действительно, по больше части, это поэты 2010-х — 30–40-летние. Хотя были среди собравшихся и авторы помоложе — в частности, Дания Нагим недавно стала лауреатом премии Мусы Джалиля и заместителем председателя Союза писателей РТ по творчеству. А заместителем по организационной работе стал музыкант и поэт Ильяс Фархуллин.

У Райнура Хасанова ни дня не проходит без общения с ChatGPT. предоставлено Всемирным форумом татарской молодежи

Кому-то нужна вечность, а ему — 30 секунд

По словам Хасанова, была даже мысль устроить голосование: кто напишет лучше — поэты или ИИ? Но в итоге процесс выстроили по-другому: ChatGPT дали проанализировать стихотворения, которые планировались к читке на вечере. А он через полминуты предложил свой вариант, на татарском языке. К слову, в обоих зданиях театра Камала неважно работает Wi-Fi, так что все приготовления были сделаны заранее.

Поэты читали стихи на разные темы, к примеру Булат Ибрагимов представил стихотворение о матери. Фаниль Гилязов и Рузаль Мухаметшин традиционно обратились к гражданской лирике. Эльвира Хадиева зацепила аудиторию любовной лирикой.

Если поэты читали, что называется, с душой, с паузами, то стихи ChatGPT были лишены весьма важного фактора — у них не было чтеца с лицом, костюмом, биографией. Любопытно, как бы они сработали, если бы искусственные стихи озвучил, к примеру, мастер ораторского искусства Фанис Зиганша! Может, зрители и меньше обращали бы внимание на нестыковки в рифмах, необычное применение слов. Но нельзя не отметить, что некоторые, что называется, западали в душу.

Йолдыз Миннуллина: «Творчество — это борьба со временем, со смертью». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

На вечере новые стихи озвучивали три голоса. Самого ChatGPT, который говорит по-татарски с акцентом татар Финляндии. А также два голоса разработанного Институтом прикладной семиотики АН РТ сайта Speech.tatar — это актеры Камаловского театра Алмаз Гараев и Алсу Каюмова.

После чтений стихотворений одна из пожилых зрительниц встала и процитировала четвертостишие Лены Шагиржан: вот это, мол, настоящая поэзия, для чего нужны ваши машины!

— Если бы была выставка работ, нарисованных искусственным интеллектом, мы бы все равно выбрали художников, — сказал Хасанов, словно защищая выбор концепции. — Нам интересно не просто смотреть на картину, а изучать жизнь человека. Не думайте, что Хасанов топит везде за искусственный интеллект — я за настоящее искусство. Но технологии идут вперед и мы, татары, не должны оставаться в стороне.

«Если мы победим смерть — исчезнет ли тогда творчество?»

— Помните, в деревнях, в том числе татарских, появился трактор? — спросил Рузаль Мухаметшин. — С каким недоверием отнеслись к нему крестьяне, ведь у них отцы пахали на лошадях, и деды, и прадеды — так было и пятьсот, и тысячу лет назад. И вдруг — трактор. Тогда кто-то сравнивал машину с дьяволом, но потом это вошло в жизнь, а когда деревни обеднели и трактора стали ржаветь, их оплакивали, как живых людей.

— Как и другие прекрасные открытия человечества, ИИ способствует развитию, — продолжила развивать мысль Йолдыз Миннуллина, у которой сейчас в издательстве «Юлбасма» готовится первый большой сборник. — Если вас устроит такой ответ. Я много думаю об искусственном интеллекте. Творчество — это борьба со временем, со смертью. Поэтому для меня изобретатель первого колеса, человек, додумавшийся до E=mc2, — большой творец. И изобретение искусственного интеллекта — большое открытие. Но если однажды мы победим смерть, станем бессмертными — исчезнет ли тогда творчество?

Она прочитала стихотворение: «Это растение, оно растет. Это животное — оно хранит живое. То человек, он ищет слова, составляет словарь».

За прошлый год искусственный интеллект значительно улучшил татарский язык, отметили организаторы. Год назад он плохо писал по-татарски, и такой вечер проводить не стоило бы. Через полгода стоит провести чтения еще раз!