Министр юстиции Италии заблокировал ордер МУС на арест Путина

Фото: Динар Фатыхов

Международный уголовный суд (МУС) выдал в марте 2023 года ордер на арест президента России Владимира Путина, однако документ до сих пор не вступил в силу на территории Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издания Corriere della Sera и La Repubblica. Министр юстиции страны Карло Нордио не передал решение судей МУС генеральному прокурору Рима для дальнейшего направления в Апелляционный суд.

Итальянские издания отмечают, что в январе текущего года правительство Италии дало понять израильской стороне: главы государств обладают иммунитетом на территории страны согласно Венской конвенции. Это подтверждается ситуацией с ордером МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в причастности к военным преступлениям в Газе.

Напомним, что недавно Интерпол выдал ордера на арест президента энтитета Боснии и Герцеговины (БиГ) Республики Сербской Милорада Додика и спикера парламента Ненада Стевандича.

Матвей Гавриков