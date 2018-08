КФУ вошел в топ-10 ведущих университетов Евразийского региона

Казанский Федеральный университет занял 10-е место в новом рейтинге ведущих университетов Евразийского региона (THE university ranking of Eurasia nations), составленном британским изданием Times Higher Education (THE).

Всего в рейтинге представлено 27 вузов из России. Первое место занял МГУ имени Ломоносова. Второе и третье места достались МФТИ и Томскому политехническому университету.



Также в топ-50 вошли ВШЭ (7-я позиция), НИЯУ «МИФИ» (8-я позиция), КФУ (10-я позиция), НГУ (11-я позиция), ТГУ (14-я позиция), Университет ИТМО (15-я позиция), Самарский университет (25-я позиция), СПбПУ (26-я позиция), НИТУ «МИСиС» (28-я позиция), Университет Лобачевского (48-я позиция).

Для расчета использовались индикаторы общего рейтинга THE: преподавание (среда обучения), исследования, цитирование публикаций, международное взаимодействие и доход от производственной деятельности (инноваций). Всего в список вошли 74 университета из 16 стран.

Ранее КФУ занял 60-е место в рейтинге лучших университетов развивающихся стран Times Higher Education.