Российские войска освободили населенный пункт Богдановка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Богдановка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.
— Освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, — указали в ведомстве.
Напомним, что недавно подразделения группировки «Южный» освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР.
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