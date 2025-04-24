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Российские войска освободили населенный пункт Богдановка в ДНР

12:50, 24.04.2025
Российские войска освободили населенный пункт Богдановка в ДНР
Фото: Татьяна Демина

Российские войска освободили населенный пункт Богдановка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— Освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, — указали в ведомстве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что недавно подразделения группировки «Южный» освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР.

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