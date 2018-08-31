Генконсул РФ: «США фактически прекратили выдачу виз»

Соединенные Штаты «фактически прекратили» выдачу виз россиянам. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев в связи с гибелью россиянина Александра Курганова в штате Юта.

По словам генконсула, пока неизвестно, смогут ли родственники погибшего приехать в США, чтобы забрать тело.

«Сейчас же за ним вот так не прилетишь — американцы же не дают визы. Пока вопрос не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Он добавил, что Александр Курганов был застрахован и сейчас дипломаты ждут бумаг из страховой компании.

Отметим, что 20-летний Александр Курганов утонул в водохранилище Пауэлл-Вахваа 27 июня.

Напомним, что доля отказов США в визах россиянам в 2017 году выросла до десятилетнего максимума. В марте этого года Консульство США в Санкт-Петербурге было закрыто в ответ на закрытие российского консульства в Сиэтле и высылку 60 российских дипломатов.