Депутаты Госдумы предложили штрафовать за сдачу жилья без договора найма

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Группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение правительства РФ законопроект о введении штрафов за сдачу жилых помещений без заключения договора найма или аренды. Документ опубликован РИА «Новости».

Законопроект предусматривает административную ответственность за предоставление жилья во владение без надлежащего оформления: для граждан — от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается ввести штрафы за сдачу жилья без согласия соседей: от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 50 тысяч рублей для организаций.

Первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что цель инициативы — стимулировать собственников заключать официальные договоры аренды, особенно при краткосрочной сдаче жилья. По его словам, важно контролировать, кто временно проживает в квартире, даже если арендодатель платит налоги.

— При заселении в гостиницу у гостя требуют паспорт, сканируют его, заносят в базу данных. Такие же нормы должны распространяться на аренду жилья, — отметил парламентарий.

Напомним, что депутаты Госдумы России планируют внести законопроект, который обяжет собственников квартир получать письменное согласие соседей на сдачу жилья в аренду. Это касается случаев, когда арендаторы не заключают официальные договоры и не регистрируют их.

Матвей Гавриков