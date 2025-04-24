Посольство РФ раскритиковало Лондон за конфронтационный курс после новых санкций

Фото: Динар Фатыхов

Российское посольство в Лондоне заявило, что конфронтационная политика британских властей противоречит стремлению международного сообщества к переговорному урегулированию конфликта на Украине. Комментарий дипмиссии был передан РИА «Новости».

— Настрой британского руководства на повышение градуса конфронтации с Россией расходится с декларируемым международным сообществом, в том числе союзниками Лондона, стремлением к переговорам вокруг Украины, — отметили в посольстве.

Дипмиссия призвала британские власти проявить разумный подход для стабилизации обстановки в Европе и прекратить тратить ресурсы на «показушные антироссийские акции-однодневки».

Заявление последовало после введения Великобританией новых рестрикций против России.

Напомним, что Москва приняла решение о включении 21 члена парламента Великобритании в российский стоп-лист для въезда в страну.

Матвей Гавриков