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Посольство РФ раскритиковало Лондон за конфронтационный курс после новых санкций

21:10, 24.04.2025
Посольство РФ раскритиковало Лондон за конфронтационный курс после новых санкций
Фото: Динар Фатыхов

Российское посольство в Лондоне заявило, что конфронтационная политика британских властей противоречит стремлению международного сообщества к переговорному урегулированию конфликта на Украине. Комментарий дипмиссии был передан РИА «Новости».

— Настрой британского руководства на повышение градуса конфронтации с Россией расходится с декларируемым международным сообществом, в том числе союзниками Лондона, стремлением к переговорам вокруг Украины, — отметили в посольстве.

Дипмиссия призвала британские власти проявить разумный подход для стабилизации обстановки в Европе и прекратить тратить ресурсы на «показушные антироссийские акции-однодневки».

Заявление последовало после введения Великобританией новых рестрикций против России.

Напомним, что Москва приняла решение о включении 21 члена парламента Великобритании в российский стоп-лист для въезда в страну.

Матвей Гавриков

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