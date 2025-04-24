Посольство РФ раскритиковало Лондон за конфронтационный курс после новых санкций
Российское посольство в Лондоне заявило, что конфронтационная политика британских властей противоречит стремлению международного сообщества к переговорному урегулированию конфликта на Украине. Комментарий дипмиссии был передан РИА «Новости».
— Настрой британского руководства на повышение градуса конфронтации с Россией расходится с декларируемым международным сообществом, в том числе союзниками Лондона, стремлением к переговорам вокруг Украины, — отметили в посольстве.
Дипмиссия призвала британские власти проявить разумный подход для стабилизации обстановки в Европе и прекратить тратить ресурсы на «показушные антироссийские акции-однодневки».
Заявление последовало после введения Великобританией новых рестрикций против России.
Напомним, что Москва приняла решение о включении 21 члена парламента Великобритании в российский стоп-лист для въезда в страну.
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