В Татарстане обсудили новые проекты в нефтегазохимии и новые технологии

Фото: Роман Хасаев

В Доме правительства Татарстана прошло заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», которое возглавил раис республики Рустам Минниханов. Основное внимание было уделено перспективным проектам в сфере нефтегазохимии. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Гендиректор компании Рафинат Яруллин представил отчет о работе предприятий нефтегазохимического комплекса за первый квартал 2025 года.

Также на заседании выступил генконструктор Опытно-конструкторского бюро им. А. Люльки Евгений Марчуков, который рассказал о приоритетных направлениях исследований для создания новых газотурбинных двигателей.

Коммерческий директор АО «Инжиниринговый центр «Кронштадт» Андрей Резников представил информацию о разработке деталей и поставке нового оборудования.

Гендиректор ООО «Эворус» Александр Изюков поделился новыми инновационными технологиями для российской промышленности.

Кроме того, директор по развитию ГК «Микрон» Александр Петров рассказал о разработке импортозамещающих технологий для различных отраслей, включая строительство и лакокрасочную промышленность.

Завершил заседание гендиректор ООО «Инностейдж» Айдар Гузаиров, который представил проект «Киберустойчивый регион».