Ринат Акчурин: «Эти изменения сделают более удобной работу пивной торговли»

В Казани обсудили новшества и нарушения в сфере производства и оборота пива

Фото: Реальное время

С середины мая бутылка пива в Татарстане будет стоить не менее 68 рублей, сообщил «Реальному времени» председатель Пивной ассоциации РТ Ринат Акчурин перед началом круглого стола, организованного Межрегиональным управлением Росалкогольтабакконтроля по ПФО. На встрече обсудили новшества в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а также вопросы, связанные с маркировкой пива. По завершении мероприятия МРУ заключеило дополнительное соглашение с Госалкогольинспекцией Татарстана. Подробности — в репортаже.

«Мы указываем, сколько реально должно стоить пиво»

С 15 мая минимальная розничная цена условно поллитровой (потому что сейчас производители наливают в бутылку и 0,45 литра, и 0,48) составит в Татарстане 68 рублей, сообщил «Реальному времени» председатель Пивной ассоциации РТ Ринат Акчурин. Он подчеркнул, что МРЦ вводится в республике на добровольной основе, то есть торговать более дешевым пенным напитком можно.

Дешевизна пива может свидетельствовать о недобросовестности производителя. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Но дешевизна, по его мнению, может свидетельствовать о недобросовестности производителя:

— В МРЦ мы указываем, сколько реально должно стоить пиво. Она вводится на добровольной основе с согласованием со всеми крупными производителями республики, с крупными дистрибьюторами, да и с мелкими тоже. Мы неоднократно обсуждали это с Госалкогольинспекцией, каждый давал свои предложения, и потом на основании этого выводилась минимальная розничная цена. И так делается уже на протяжении многих лет, и это показывает, что мы идем по правильной дороге, потому что в Республике Татарстан на сегодня процент контрафактного пива практически сводится к нулю.

«Это позволит своевременно пополнять бюджет»

— Сегодня разъясняются абсолютно все требования, которые предъявляются к организациям — участникам алкогольного рынка, в том числе и требования к маркировке,— пояснила журналистам руководитель МРУ Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) по Приволжскому федеральному округу Оксана Фомиченко.

«Сегодня разъясняются абсолютно все требования, которые предъявляются к организациям — участникам алкогольного рынка», — пояснила руководитель МРУ Росалкогольтабакконтроля по ПФО Оксана Фомиченко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, отвечая на вопрос «Реального времени», она раскрыла суть заключенного в Казани соглашения управления с республиканской Госалкогольинспекцией:

— Мы немного видоизменяем наше соглашение в целях более эффективной работы по профилактике, пресечению нарушений и обменом информацией. Мы усилили сверку по некоторым моментам — по административным штрафам, по администрированию, и это позволит своевременно пополнять как федеральный бюджет, так и региональный.

Отвечая на вопрос, насколько готов рынок к введению нового вида маркировки, она заметила, что «перед введением новых норм они проходят длительное согласование, в том числе с бизнесом», и данный случай — не исключение.

«Когда расхождения большие, возникает вопрос о нелегальной перевозке спирта»

О типичных нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции участникам круглого стола рассказал замруководителя МРУ Росалкогольтабакконтроля по ПФО Осман Садретдинов. Он выделил наиболее часто встречающиеся нарушения — те, что связаны с учетом продукции в ЕГАИС и системе «Честный знак», с передачей сведений о перемещении продукции и с декларированием продукции.

— Очень важно заполнять транспортный раздел [в документации на продукцию], — подчеркнул он. — Мы часто сталкиваемся с тем, что он практически пустой.

О типичных нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции рассказал Осман Садретдинов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спикер добавил, что нередко при транспортировке алкоголя в автомобиль, который его перевозит, по документам заливается меньшее количество продукта, чем выливается при доставке в пункт назначения:

— Когда имеют место потери при перевозке, это учитывается нами. Но когда расхождения достаточно большие, возникает вопрос о нелегальной перевозке спирта, и куда он девается в качестве сырья.

Он также обратил внимание производителей пивоваренных продуктов на обязанность по декларированию объемов мощностей производства пива и пивных напитков, поскольку ряд нарушений оказались связаны с неправильным заполнением деклараций.

«Это не проблемы»

В большинстве российских регионов производителям пива в ближайшее время предстоит столкнуться с проблемой маркировки своей продукции «Честным знаком». С 15 января 2025 года участникам оборота запрещено продавать немаркированное пиво в потребительской упаковке, а с 1 мая производители должны будут указывать в отчете о нанесении маркировки реквизиты первичного учетного документа о производстве и содержании этилового спирта в напитке.

Но председатель Ринат Акчурин на вопрос «Реального времени» о проблемах, которые грозят производителям пенного, возразил:

— Почему сразу проблемы? Это не проблемы, нет! Это изменения, просто некоторые изменения, которые, как мне кажется, сделают более удобной работу пивной промышленности и торговли.

Но председатель Пивной ассоциации РТ Ринат Акчурин считает, что изменения сделают более удобной работу пивной промышленности и торговли. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он напомнил, что для татарстанских производителей маркировка пива, по сути, в значительной мере пройденный этап, поскольку республика два года назад начала участие в пилотном проекте, в котором отрабатывалась прослеживаемость маркировки:

— Мы не просто наклеивали марку, как на всех остальных продуктах. У нас она уже год прослеживается, начиная от производителя, потом дистрибьютора, потом торговой точки — до потребителя. Это делалось, чтобы другие регионы могли теперь использовать наш опыт.

Пиво дорожает из года в год. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Реальное время» напомнило, что многие предприниматели введение маркировки «Честным знаком» восприняли отрицательно в связи с резким ростом затрат — в себестоимость продукции, а значит, и ее конечную цену пришлось включать стоимость марок, оборудования для маркировки и оплату связанных с маркировкой трудозатрат. Однако Ринат Акчурин отверг предположение о потенциальном резком росте стоимости пива. Он заявил, что производители уже давно закупили оборудование и практикуют нанесение маркировки.

— Вы знаете, что пиво дорожает из года в год, — добавил он. — Во-первых, каждый год государство повышает акцизы, и на это мы влиять не можем, это государственная политика. Во-вторых, мы не можем влиять на удорожание сырья. Солод, хмель, тара — все это влияет на сумму, которую видит конечный потребитель. Но есть и положительный момент — защита от демпинга, от недобросовестных производителей, которые уходят от того, чтобы производить легальное пиво, уходят от акцизов.

«Для нас это благоприятное изменение»

— Нам важно войти в маркировку [пива], потому что мы категорически против реализации просроченной продукции, — пояснил «Реальному времени» руководитель управления по взаимодействию с региональными органами власти макрорегиона «Волга» X5 Retail Group Тимур Баймуллин. — Позитивный момент и в том, что от производителя получаем полную информацию о товаре — где произведен, из чего и так далее.

«Через маркировку мы исключаем продажу продукции с истекшим сроком годности». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Собеседник издания не рискнул оценивать потенциальные затраты на ее введение, но отметил, что в любом случае введение маркировки является для торговых сетей непростым решением. Им приходится внедрять программное обеспечение, которое иногда тяжело совмещается с программами сетей, и решать проблемы с нечитаемой маркировкой.

— Но, в принципе, для нас это благоприятное изменение, потому что через маркировку мы исключаем продажу продукции с истекшим сроком годности, — заключил он.