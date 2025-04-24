На месте несостоявшейся мечети в Казани соберутся Киркоров, Билан, Басков и Anna Asti

Спустя 10 лет Татарстан добился переезда «Новой волны» в Казань

Фото: Динар Фатыхов

После новости о переезде в Казань фестиваля «Золотая маска» стало известно, что столица Татарстана примет еще одно крупное событие — Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Его мечтали провести еще в прошлом десятилетии. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Казань мечтала об этом 10 лет

Фестиваль запланирован на 21—26 августа 2025 года. Об этом рассказали мэр города Ильсур Метшин и композитор Игорь Крутой. Помимо финалистов конкурса в Казани выступят звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Алсу, Дима Билан, Николай Басков, Олег Газманов, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и другие.

Однако, как признался Крутой, фестиваль в Казани проведут «пока один год».

— Я счастлив, что сегодня это стало реальностью. Не только я, но и вся наша команда мечтала об этом больше 10 лет. Я помню, что в поддержку конкурса мы собрали сто тысяч подписей и отправили их в Москву. И вот, наконец, эти письма дошли до Дедушки Мороза, — пошутил Метшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в 2015 году «Новая волна» сменила место проведения, переехав из Латвии в Сочи. Причиной послужило включение российских артистов, поддержавших присоединение Крыма, в список нежелательных для въезда лиц. Еще тогда Казгордума предлагала перенести фестиваль в столицу Татарстана.

Мэр города напомнил Крутому об успешном опыте Казани в организации крупных международных мероприятий, таких как Универсиада, чемпионат мира по плаванию, WorldSkills и Игры БРИКС. Метшин добавил, что фестиваль позволит привлечь в город туристов как из регионов России, так и со всего мира.



Площадка развернется там, где должна была быть мечеть

«Новая волна» пройдет на площади перед Центром семьи «Казан», где будет возведена временная конструкция, рассчитанная на 2 500 зрителей. Вокруг площадки планируется благоустроить 6 тыс. кв. метров. Организаторы ожидают присутствие около 300 VIP-гостей, 150 артистов ежедневно, 300 членов оргкомитета и 100 волонтеров.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее на этой территории планировалось намыть песок на 14,3 гектара для Соборной мечети и зоны отдыха, но после переноса мечети в парк «Кырлай» искусственный участок сократили до 9,8 гектара. Его планировалось использовать как рекреационную зону, на проект которой было выделено 4,2 млн рублей.

Позднее, после споров и протестов казанцев, Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии требованиям проектной документации этому земельному участку. Волжская природоохранная прокуратура признала незаконность засыпки территории в 2021 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При обсуждении площадки произошел забавный эпизод. Описывая проект, Метшин сравнил конструкцию с «Шапито», вызвав удивление Крутого.

— Что касается той конструкции, которую мы увидели, скажем так, «Шапито» переносное, — заявил мэр Казани. Композитор тут же удивленно посмотрел на него. — В хорошем смысле! Русский язык у нас слабый, вы тоже поймите, мы же в Татарстане. Сборная конструкция тут называется «Шапито», — поспешил разъяснить Метшин.

Волга даст сил конкурсу

На вопрос о выборе Казани в качестве места проведения, Крутой, немного поразмыслив, поделился своими впечатлениями от Универсиады 2013 года.

— С Казанью меня связывает очень многое. Все началось с Универсиады. Я своими глазами видел, как достраивали декорации на стадионе, который еще не был полностью готов, — вспомнил композитор.

Он также отметил особую роль Волги, которая, по его мнению, придаст энергии названию фестиваля.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— И люди, и культура, и консерватория (с 2015 года в Казани функционирует Академия Игоря Крутого, — прим. ред.), и концертная деятельность... Я не могу выделить одну конкретную причину, почему я здесь. Это все в комплексе. Включая Волгу, которая вдохновляет на создание чего-то нового. Ведь в самом названии нашей программы, «Новая волна», заложен импульс к развитию, и Казань этому способствует, — сказал Крутой.

Он не упустил возможности пошутить над мэром Казани, отметив его желание принять участие в конкурсе:

— Ильсур Раисович сам стремится поучаствовать в «Новой волне».

— Лично причем! — поддержал Метшин.

— Но должность не позволяет ему, — с улыбкой добавил Крутой.

— Хотя бы слепые прослушивания пройти, — заключил мэр.