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На заседании Инвестиционного совета Татарстана рассмотрели четыре проекта

17:00, 24.04.2025
На заседании Инвестиционного совета Татарстана рассмотрели четыре проекта
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Инвестиционного совета республики, на котором были одобрены четыре инвестиционных проекта.

  • В Лаишевском районе появится многофункциональный автокомплекс IRBIS с АЗС, гостиницей и СТО. Проект окупится за 7 лет.
  • В Зеленодольске ООО «НПП БМТ» построит производство высокоточного оборудования, создав 48 рабочих мест. Глава республики подчеркнул важность развития промышленности в этом направлении.
  • В Менделеевском районе реализуют проект по производству биогаза из отходов АПК, что создаст 20 новых рабочих мест.
  • Еще один проект предполагает строительство картинг-клуба с гоночной трассой в Алексеевском районе.

Все представленные проекты получили одобрение совета.

На прошлом заседании Инвестиционного совета Татарстана под председательством Рустама Минниханова утвердили семь разноплановых проектов общей стоимостью 112 млрд рублей.

Матвей Гавриков

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