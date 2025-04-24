На заседании Инвестиционного совета Татарстана рассмотрели четыре проекта
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Инвестиционного совета республики, на котором были одобрены четыре инвестиционных проекта.
- В Лаишевском районе появится многофункциональный автокомплекс IRBIS с АЗС, гостиницей и СТО. Проект окупится за 7 лет.
- В Зеленодольске ООО «НПП БМТ» построит производство высокоточного оборудования, создав 48 рабочих мест. Глава республики подчеркнул важность развития промышленности в этом направлении.
- В Менделеевском районе реализуют проект по производству биогаза из отходов АПК, что создаст 20 новых рабочих мест.
- Еще один проект предполагает строительство картинг-клуба с гоночной трассой в Алексеевском районе.
Все представленные проекты получили одобрение совета.
На прошлом заседании Инвестиционного совета Татарстана под председательством Рустама Минниханова утвердили семь разноплановых проектов общей стоимостью 112 млрд рублей.
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