Средства ПВО уничтожили 79 БПЛА над регионами России, два из них — в Поволжье
Российские средства ПВО за период с вечера 24 апреля по утро 25 апреля уничтожили 79 БПЛА самолетного типа над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны.
Основная часть дронов — 59 — была сбита над Крымом. Однако, как отметили в ведомстве, география атак расширилась.
— За период с 20.10 мск 24 апреля по 06.00 мск 25 апреля 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сводке.
Помимо Крыма, беспилотники были сбиты в следующих регионах:
- Белгородская область — четыре БПЛА;
- Курская область — два БПЛА;
- Нижегородская область — два БПЛА;
- Ивановская область — один БПЛА;
- акватория Черного моря — 11 БПЛА.
Два дня назад в Татарстане около 12.20 мск средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА.
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