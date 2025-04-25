Средства ПВО уничтожили 79 БПЛА над регионами России, два из них — в Поволжье

Фото: Дарья Пинегина

Российские средства ПВО за период с вечера 24 апреля по утро 25 апреля уничтожили 79 БПЛА самолетного типа над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны.

Основная часть дронов — 59 — была сбита над Крымом. Однако, как отметили в ведомстве, география атак расширилась.

— За период с 20.10 мск 24 апреля по 06.00 мск 25 апреля 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сводке.

Помимо Крыма, беспилотники были сбиты в следующих регионах:

Белгородская область — четыре БПЛА;

Курская область — два БПЛА;

Нижегородская область — два БПЛА;

Ивановская область — один БПЛА;

акватория Черного моря — 11 БПЛА.

Два дня назад в Татарстане около 12.20 мск средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА.