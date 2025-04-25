Сегодня в Татарстане местами ожидается гроза и до +23 градусов
Местами будет сохраняться аномально жаркая погода
Сегодня в Татарстане местами будет сохраняться аномально жаркая погода. Ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 6—11 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—17 м/с. Утром ожидается порядка +12 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +18 до +23 градусов, в Казани — от +18 до +20 градусов.
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