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Сегодня в Татарстане местами ожидается гроза и до +23 градусов

07:00, 25.04.2025

Местами будет сохраняться аномально жаркая погода

Сегодня в Татарстане местами ожидается гроза и до +23 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане местами будет сохраняться аномально жаркая погода. Ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 6—11 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—17 м/с. Утром ожидается порядка +12 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +18 до +23 градусов, в Казани — от +18 до +20 градусов.

Галия Гарифуллина

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