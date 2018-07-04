Итоги дня: уход Тулеева из политики, проблемы «Натали Турс», возможное продление санкций ЕС против России

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 4 июля.

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев завершил политическую деятельность. Сегодня он провел последнее заседание областного парламента, на котором поблагодарил депутатов за плодотворную работу.

Российский туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. По словам гендиректора туроператора Владимира Воробьева, причиной проблем «Натали Турс» стали успехи сборной России на ЧМ-2018 и курс рубля.

ЕС уже завтра может продлить санкции против России. В случае положительного решения комитета они вступят в силу 9 июля.

В Минэкономразвития сообщили, что в России резко снизятся темпы роста реальных зарплат — с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1% в 2019 году. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, за 3—4 месяца 2018 года реальные зарплаты россиян выросли почти на 10%.

Участники публичных слушаний по строительству мусоросжигательного завода в Татарстане направили президенту РФ Владимиру Путину, главе РТ Рустаму Минниханову, а также прокурору РТ Илдусу Нафикову обращения по поводу нарушения прав граждан. В казанском Кремле заявили, что после того, как пройдут все процедуры по регистрации документа, будет решено, как реагировать.