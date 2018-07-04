ЕС продлит антироссийские санкции 5 июля — СМИ

Экономические санкции ЕС против России будут продлены 5 июля. Решение вступит в силу 9 июля.

«Решение о продлении санкций будет принято в четверг [в Комитете постоянных представителей ЕС]. Оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в понедельник, 9 июля, и с этого момента вступит в силу», — цитирует ТАСС европейский дипломатический источник.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал продление санкций против России еще на полгода.